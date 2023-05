O vedetă de la Antena 1, schimbare drastică după ce a fost părăsită de iubit. L-a vrut înapoi, dar n-a reușit

Cerasela de la Insula Iubirii a povestit că și-a schimbat viața după despărțirea de Rareș și că a învățat să se iubească pe ea. Fosta participantă a emisiunii de la Antena 1 a mai spus că își dorește să devină mamă de băieți, dar că încă nu și-a găsit marea dragoste.

„Sunt foarte bine, sunt vindecată, trăiesc, fac absolut tot ce îmi doresc și mă bucur de noua versiune a mea. Cred că asta e cea mai bună versiune pe care am avut-o vreodată. Mă iubesc foarte mult pe mine. Pot să spun doar că sunt în cunoaștere și atât. Nu sunt într-o relație și nu mă grăbesc să mă arunc într-una, doar să fiu. Aștept să construiesc relația aceea, aștept să îl cunosc pe tatăl băieților mei”, a spus vedeta de la Antena 1.

Ea a mai spus că nu mai vorbește deloc cu Rareș, cel pe care l-a trădat în emisiunea Insula Iubirii, și că nu mai speră să se împace cu el. Cerasela a mărturisit că acum se axează pe dezvoltarea personală și că încearcă să fie fericită.

„Rareș este doar fostul. Nu avem niciun fel de relație. Nu mai există nimic în afară de episoadele emisiunii, amintirile, sutele de poze și cam atât. Am făcut „curățenie” și în jurul meu. Pot spune că acum am aproape doar persoanele care mă acceptă așa cum sunt. Aceasta este cea mai importantă lecție pe care mi-am dat-o eu, mie. E inutil să ne înconjurăm de 10 oameni, dar să ne iubească doar 2 dintre ei. Mai bine ne înconjurăm cu puțini, dar de calitate. Cantitatea nu primează pentru mine. Duminică, 28.05.2023 fac un an de când sunt singură. Nu s-a schimbat nimic în rău, din contra, în acest moment sunt foarte împlinită și liniștită. Nu m-a afectat cu absolut nimic, sunt asumată, sunt transparentă, sunt sinceră și 100% reală”, a mărturisit Cerasela pentru Fanatik.

Cea mai controversată concurentă de la Insula Iubirii

Cerasela Iacob și fostul ei iubit, Rareș, au participat împreună la Insula Iubirii, sezonul 6. În emisiune, cei doi și-au dat seama că relația lor nu poate funcționa pe termen lung și că există multe nemulțumiri.

„Din perspectiva mea, eu îmi doresc să plecăm împreună, dar îl las pe Rareș, fiindcă eu am făcut foarte multe lucruri. Vreau să-mi răspundă el dacă este pregătit de o viață alături de mine așa cum sunt eu, și bună și rea și vreau să-mi răspundă el la această întrebare”, a spus Cerasela, întrebată de Radu Vâlcan dacă pleacă singură sau alături de Rareș.

„Răspunsul este, așa cum am și venit, împreună, așa o să și plecăm. Împreună, exact cum am venit”, a spus și Rareș.