O vedetă cunoscută este în doliu. O persoană dragă a părăsit-o. Mesaj emoționant

Raluca Podea traversează o perioadă foarte grea. Tatăl său s-a stins din viață. Deși a luptat din răsputeri să-și salveze părintele, în final nu a mai putut să facă nimic.

Vedeta a fost cea care a dat vestea tristă pe contul său de socializare.

Doamne! Te rog, ţine-l pe Tata în braţele tale iubitoare şi lasă-l să se odihnească în pace în raiul tău frumos. De asemenea, anunţă-l că fiul/fiica lui îl ţine mereu în rugăciunile sale. Te rog, Doamne, lasă-l pe tatăl meu să doarmă în braţele tale iubitoare. Dumnezeu să te odihnească în pace şi lumină!, a scris vedeta pe contul său de Facebook.

Tatăl vedetei era grav bolnav. În urmă cu mai bine de trei ani a fost diagnosticat cu o tumoare la stomac, dar inițial familia a decis să nu-i spună. Pentru o perioadă a crezut că are gastrită. Medicii erau destul de sceptici în privința sa, dar după mai multe operații și tratamente, tatăl vedetei și-a revenit. Totuși, în final nu a reușit să învingă boala și s-a stins din viață.

Raluca Podea a dat amănunte despre starea de sănătate a tatălui său și înainte de Paște. Atunci a anunțat într-o emisiune că acesta era în stare gravă și ajunsese aproape ca o legumă. Avea semi-pareză pe partea dreaptă și cântărea doar 40 de kilograme.

Doctorii ne-au spus să ne pregătim de ce e mai rău, înainte de sărbători. Toată lumea mă întreba despre tata, cum e și am preferat să vin și să vorbesc despre asta. Starea lui s-a agravat foarte mult. E pur și simplu ca o legumă, nu se mai poate uita la televizor. Starea lui s-a degradat acum câteva luni, după ce a făcut COVID. L-au intubat, a fost o perioadă mai dificilă, a trecut cu bine. Au fost momente când mă suna și îmi cerea ajutorul (…) Tata are 40 de kilograme. Tumora este foarte mare, are semi-pareză pe partea dreaptă, a declarat Raluca Podea, la emisiunea lui Teo Trandafir la Kanal D.

Vedeta a povestit și de ce familia a decis să nu-i spună că are cancer.

Am fost toți trei, i-a făcut endoscopie, eu nu eram pregătită de ceea ce o să urmeze. Mi-a zis din start, tatăl tău are cancer. Mi s-a făcut rău. Mi-a explicat că este o tumoră foarte mare, că mai are de trăit 6-9 luni. Asta se întâmpla în 2019. A fost cumplit pentru mine. Eu m-am albit în cap instant. Eu chiar mă ocup de tata și merg cu el la spital. Este o perioadă destul de grea. Am mascat-o parțial, eu în sufletul meu nu eram ok. Mama îmi spune și acum că trebuie să fiu puternică, a mai spus vedeta.