O valiză „pierdută” bine. „Tezaurul” TelDrum din Teleorman are o unică țintă: Liviu Dragnea

O valiză burdușită cu informații esențiale despre Liviu Dragnea și diversele afacerile derulate, de-a lungul ultimilor ani, de directorii ofi ciali ai controversatei corporații TelDrum – mii de documente la care procurorii DNA nu au avut încă acces! – a intrat, sâmbătă, în posesia jurnaliștilor Rise Project, care anunță dezvăluiri de proporții în perioada imediat următoare





Ziariștii susțin că valiza ar fi fost găsită „în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe proprietatea lui”, însă evită să ofere orice alte indicii. Finalmente, localnicul s-ar fi asigurat că valiza ajunge până în redacția Rise Project. Dincolo de aceste aspecte mai mult sau mai puțin bizare vizând originea informațiilor, dacă deja celebra valiză se va dovedi, într-adevăr, chiar atât de „grea” pe cât lasă de înțeles surprinzătorul anunț al jurnaliștilor, este posibil ca rechizitoriul TelDrum să capete, cu celeritate, noi valențe nefaste pentru Liviu Dragnea.

Mii de documente! 14.000 foto și 54.710 mailuri

Potrivit Rise Project, valiza conține, printre multe altele, „un hard negru în care a fost salvat tot conținutul de 63,39 GB din computerul unui om-cheie de la TelDrum”, hard plin cu informații financiare care nu au ajuns încă sub lupa procurorilor DNA: mii de facturi, contracte, bilanțuri, devize, procuri, acte constitutive de firme-fantomă, extrase de cont, ordine de plată, documente personale ale unor interpuși, rapoarte de audit, tabele contabile etc. Mai mult chiar, hardul conține „14.000 de foto și video de la evenimentele companiei cu personajele grupării și standardul lor de viață, documente, selfie-uri, capturi de ecran cu discuții - majoritatea provenind din backup-ul mai multor telefoane”, cărora li se adaugă nu mai puțin de 54.710 mailuri plus atașamentele de pe adresa de serviciu”.

Tableta lui Petre Pitiș și stick-ul unei șefe de gestiune

În valiză se mai află o tabletă Samsung P1000 Galaxy Tab din 2010, care i-a aparținut directorului general al TelDrum, Petre Pitiș – printre diverse alte informații, aceasta conține „peste 1000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, întâmplări din firmă și momente de familie”. Tableta are și o agendă telefonică – 980 de numere strânse: „Băsescu”, „Hrebe”, „Dăncilă”, „Bănicioiu”, „Pie leanu” etc, dar numai unul singur se remarcă, scris cu pauză între majuscule: „L I V I U”. Acestora li se adaugă e-mail-urile de pe adresa de serviciu a managerului. Tot în valiză a fost găsit un stick de memorie burdușit cu informații de lucru ale unei șefe de gestiune din Tel Drum - sute de procese verbale cu lucrări edilitare recepționate și fotografii din companie.

Pozează în Indiana Jones!

