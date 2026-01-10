O tragedie uitată a sportului. Celebra Ulrike Maier a murit pe pârtie, în timpul unei coborâri, sub ochii copilului

Schioarea austriacă Ulrike Maier a murit la data de 29 ianuarie 1994 într-un accident de groază, petrecut în timpul cursei de coborâre de la Garmisch-Partenkirchen.

Sportiva avea 26 de ani și se deplasa cu o viteză de 104 km/h, atunci când schiul drept i s-a prins într-o margine. Dubla campioană mondială la Super-G a derapat și s-a izbit de un dispozitiv de cronometrare care era fixat necorespunzător cu un sac de fân pe marginea pistei de schi. Impactul a fost atât de violent încât schioarea și-a pierdut casca și și-a secționat măduva spinării. Se crede că Maier a murit pe loc, conform snowbrains.com.

Ulrike Maier era unul dintre cele mai importante nume ale skiului feminin în acele vremuri. Participase la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1998 și 1992. Câștigase medalia de aur la Super-G în 1989 și în 1991.

Fiica ei de patru ani, Melanie, privea de la zona de sosire.

Logodnicul Ulrikei Maier, Hubert Schweighoer, a dat în judecată oficialii cursei de la Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS) pentru neglijență care a dus la deces. FIS a fost obligată să plătească 600.000 de franci elvețoieni (694.355 USD) într-un fond al cărui beneficiar era Melanie Maier, iar doi oficiali FIS au fost obligați să plătească câte 10.000 de franci elvețieni (11.573 USD) fiecare.

De la acel tragic accident, s-au înregistrat multe progrese în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței schiorilor profesioniști. Toate pistele de schi FIS fiind acum securizate cu plase de tip A și B, cu plase triple chiar și în punctele cheie ale pistelor, precum și cu protecții la colțuri și piloni de-a lungul pistelor. În plus, schiorii profesioniști sunt obligați să semneze o declarație de renunțare la răspundere, prin care recunosc că participă la competiție pe propria răspundere.