O tânără nevăzătoare străbate harta „Câştigă România!”

Ediţie emoţionantă „CÂŞTIGĂ ROMÂNIA!”. În această seară, de la ora 20.00, faţă în faţă cu Virgil Ianţu, gazda concursului de cultură generală difuzat de TVR 2, se va afla o tânără deosebită: Magdalena Iurescu, pe care lipsa vederii nu a oprit-o să înveţe şi să se bucure de tot ceea ce o înconjoară.





„Filosofia mea de viaţă este că nu trebuie să le arăţi altora că ai probleme. Trebuie să te compoţi ca un om normal, cu defecte şi calităţi. Am venit la CÂŞTIGĂ ROMÂNIA! pentru că iubesc acest concurs de cultură generală. Toţi m-au întrebat cum o să reuşesc să mă orientez pe hartă. E simplu. Am avut un profesor extraordinar la şcoala pentru nevăzători din Buzău, un pedagog bun care stătea alături de fiecare dintre noi şi ne explica pe harta în relief”, a spus Magdalena Iurescu.

Tânăra de 27 de ani s-a născut la Rădăuți și din prima clipă s-a confruntat cu problemele sistemului sanitar românesc, când incubatorul i-a afectat definitiv vederea. Azi, tânăra se pregăteşte de cariera de profesoară. A terminat două facultăţi la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, cu specializarea engleză română şi română italiană. Masteratul l-a dat în comunicare, iar doctoratul în gramatica limbii române.

„Invit pe cei care urmăresc „CÂŞTIGĂ ROMÂNIA!” să fie lângă noi în acest sfârşit de an, pentru că vom avea surprize extrem de plăcute. Chiar din ediţia din această seară începe o experienţă fantastică pentru noi toţi, o lecţie de viaţă foarte frumoasă oferită de o tânără pe care nu trebuie să o pierdeţi”, spune Virgil Ianţu.

Producătorul Diana Pascal a povestit cum a fost întâlnirea cu Magdalena Iurescu la preselecţiile „CÂŞTIGĂ ROMÂNIA!”.

„Am privit, iniţial, cu reţinere înscrierea Magdalenei în concurs din cauza lipsei de logistică potrivită pentru astfel de cazuri. După o primă conversaţie cu ea m-am convins că nu are nevoie de nimic special. Poate doar din partea lui Virgil Ianţu de mai multă atenţie în momentul în care va citi întrebările şi răspunsurile. Magdalena ştie traseele, le-a memorat, cunoaşte perfect harta României, vecinătăţile şi sunt convinsă că se va descurca perfect”.

