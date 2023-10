O tânără artistă din Balc s-a spânzurat în Budapesta. Mama nu are bani pentru a-i aduce trupul

S-a spânzurat la Budapesta. Tragedie pentru o artistă. Mama, care e poștaș în comună, are nevoie de 8.000 lei cel puțin pentru a o aduce acasă într-un coșciug dublu, în condiții speciale. Vrea doar să o mai îmbrățișeze o dată, de aceea nu poate lua în calcul varianta incinerării pentru a o aduce acasă, o variantă mai puțin costisitoare. Tânăra era o fire sensibilă și un copil foarte talentat.

S-a spânzurat la doar 23 de ani

Reka Fodor de la Treatru Maghiar din Oradea își amintește că: în 2018, am organizat o seară de baladă pentru elevii Liceului Teoretic János Horváth din Margita. Am lucrat cu o mulțime de tineri talentați, apoi o fată interesantă a venit la una din repetiții cu o chitară și m-am îndrăgostit de ea. A acompaniat baladele, a cântat și ea, s-a dovedit că era un poet talentat…. Am citit vestea tristă ieri, nu și-a găsit locul în lume. Odihna să-ti fie linistită, Csilla! >, a spus actrița.

Iată ce versuri parcă prevestitore scria:

Csilla Boglárka Gódza – Nor (parte)

Gódza Csilla Boglárka – Felhő (részlet)

Szűnni fogok valahol majd újra

Útra kelek az azúrra

Festett végtelen vásznon

Felszívodom látod

De majd őrzöm a táj emlékét

Békén hagyom a hatalmas égnek kékjét

Majd lassan haladok

Majd mindent feladok

Mă voi opri undeva și apoi din nou

Sunt pe drumul spre azur

Pictat pe pânză nesfârșită

O absorb, vezi

Dar voi păstra amintirea peisajului

Las albastrul cerului vast în pace

voi merge încet

Voi renunța la tot

Cei care vor să ajute familia să o repatrieze pot suna la Primăria Balc, primar Sorin Sabău tel 0771.341.535. o259.326.332.contact@comunabalc.ro