La 20 de ani de când a fost părăsită în maternitate, Raluca Alexandra Gânac este în căutarea femeii care i-a dat viață. Mama tinerei lucrează în străinătate. Raluca mărturisește într-un mesaj postat pe Facebook că nu va avea liniște până nu va afla adevărul din spatele poveștii sale.

Cine este Raluca Gânac

Raluca Alexandra Gânac este o tânără în vârstă de 20 de ani, născută în Bacău, pe 16 octombrie 2001. Tânăra mai are o soră geamănă, pe care, însă, nu a cunoscut-o fiindcă la momentul nașterii, mama Ralucăi a decis că nu poate să crească ambele fetițe, motiv pentru care pe Raluca a lăsat-o în unitatea medicală în care i-a dat naștere.

Între timp, Raluca a fost adoptată, însă părinții adoptivi nu doresc să îi ofere informații despre mama sa biologică, motiv pentru care a postat un text pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, unde cere ajutor pentru a afla adevărul trecutul ei.

Mesajul tinerei românce

„Mă numesc Gânac Raluca Alexandra şi sunt născută pe data de 16.10.2001 la spitalul maternal din Bacău. La vârsta de 10 ani am aflat că am fost adoptată și că de fapt am fost două fete gemene. Chiar dacă este o poveste mai deosebită decât celelalte, eu încerc din răsputeri să aflu adevărul și nu o să am liniște până nu reușesc. Din păcate, numele mamei biologice nu îl știu. Tot ce am reușit să aflu până acum este faptul că mama m-a abandonat la spital, la exact trei zile după naștere și pe sora mea a luat-o cu ea. Una din informațiile culese în căutarea mea disperată a fost că mama împreună cu sora mea ar locui în străinătate, dar nu știu unde. Părinții mei adoptivi nu doresc să îmi dea informații, de aceea am ales această cale. Mamă, soră, sunt pregătită să vă cunosc! Vă rog să distribuiți povestea mea și să porniți alături de mine în căutarea adevărului”, a scris Raluca pe pagina de Facebook sus-citată.