O statuie a unui bărbat care pare că își ține penisul în mână, descoperită într-un sit din Turcia

Statuia de 2,5 metri înălțime, găsită „fixată pe pământ într-o bancă”, este unul dintre cele mai impresionante exemple de artă preistorică și are o expresie facială realistă.

O statuie enormă a unui bărbat care pare că își ține penisul în mână tocmai a fost descoperită într-un sit preistoric din Turcia

Aceasta pune în evidență coastele, coloana vertebrală și oasele umerilor. Arheologii au găsit în apropiere și un mic vultur, despre care nu cred că are vreo legătură directă cu cealaltă statuie. De asemenea, aceștia au declarat că nu se cunoaște vârsta exactă a acestor sculpturi antice.

O statuie străveche, descoperită în Turcia

Statuia poate reprezenta o persoană moartă sau un strămoș important asociat cu clădirea în care a fost găsită. Faptul că figura își ține penisul este în concordanță cu această interpretare, simbolizând potențial faptul că această persoană a fost progenitorul unui grup social, cum ar fi un neam sau un clan.

Pe lângă descoperirea bărbatului care își ține falusul în mână, arheologii au descoperit și o statuie de mistreț în mărime naturală la Göbekli Tepe, un alt sit antic despre care se crede că găzduiește cel mai vechi templu din lume. Institutul Arheologic German poate detecta încă urme de pigment pe piatră, sugerând că aceasta a fost pictată cândva. Reziduurile de pigmenți roșii, negri și albi au aderat încă la suprafața statuii, sugerând că pigmenții au jucat un rol semnificativ în decorarea statuilor și a stâlpilor în formă de T de la Göbekli Tepe.

Atât Karahan Tepe, cât și Göbekli Tepe au pus la îndoială înțelegerea arheologilor cu privire la societățile antice de vânători-culegători. Existența lui Göbekli Tepe sugerează că religia ar fi putut să apară înaintea agriculturii și nu invers, așa cum au crezut mulți istorici multă vreme. Situl antic a fost probabil folosit de oamenii din vechime pentru ritualuri funerare.

„Göbekli schimbă totul” (toată percepția), a declarat Ian Hodder, un antropolog de la Universitatea Stanford. „Este elaborat, este complex și este preagricol. Doar acest fapt face ca situl să fie una dintre cele mai importante descoperiri arheologice dintr-o perioadă foarte lungă de timp”.

