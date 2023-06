Arheologii au descoperit orașul pierdut al „Atlantidei Nordului”. A fost înghițit de ape în urmă cu 600 de ani

Orașul antic, numit „Atlantida Mării Nordului”, a fost găsit în largul coastei de nord a Germaniei de către cercetători, fiind scufundat în jurul anului 1362 d.Hr. Potrivit legendei, Rungholt era cunoscut pentru imoralitatea locuitorilor săi care își trăiau viața fără limite, cum ar fi consumul excesiv de alcool, impietate și demonstrații ostentative de bogăție.

De ce a fost pedepsit „Atlantida nordului”

Aceste păcate au atins apogeul în timpul Crăciunului, când un grup de tineri beți au încercat să determine un preot să administreze ultimul sacrament unui porc la un han local. Preotul s-a rugat lui Dumnezeu, cerând ca tinerii să fie pedepsiți, iar conform poveștilor, chiar a doua zi a venit o furtună care a șters Rungholt de pe hartă.

Existența orașului Rungholt a fost subiectul multor dezbateri, însă recent, cercetătorii de la Universitatea din Kiel, Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz, Centrul pentru Arheologie Baltică și Scandinavă și Departamentul de Arheologie din statul german Schleswig-Holstein au făcut o descoperire importantă. Aceștia au găsit rămășițele unei biserici care se presupune că se afla în centrul orașului dispărut. Această descoperire oferă noi indicii și înțelegere asupra istoriei și arhitecturii Rungholtului și a vieții din acea perioadă.

„Am descoperit biserica în timpul unei săptămâni de cercetări de teren în luna mai, când am urmărit o linie de terpi (ascunse sub sedimentele recente ale fundului marin) prin prospecție geofizică”, a declarat Hannah Hadler, arheolog în cadrul Institutului de Geografie al Universității Johannes Gutenberg din Mainz și membru al echipei de cercetare a Rungholtului.

Un terp este o movilă artificială de locuit întâlnită în Europa de Nord și folosită pentru a oferi un teren sigur în timpul inundațiilor, mareelor înalte și refluxurilor marine.

Descoperirile arheologilor sunt legate de legendarul oraș

Ruinele bisericii au fost găsite sub mlaștinile Mării Wadden, în nordul regiunii Frizia. Această descoperire a adus dovezi clare că alte artefacte găsite în aceeași zonă sunt legate de legendarul oraș Rungholt.

„Ceea ce putem să spunem este că toate rămășițele au dimensiuni uriașe, iar descoperirile arheologice din întinderile mareice dezvăluie o așezare bogată și cu siguranță importantă implicată în comerțul maritim internațional”, a explicat Hannah Hadler. „Din punctul nostru de vedere, este foarte probabil că așezarea să fie Rungholt”, a completat ea, potrivit Newsweek.com.