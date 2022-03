O sirenă mumificată care oferă nemurire dacă îi mănânci carnea a fost descoperită

Cu o față strâmbată, dinți ascuțiți, două mâini și păr pe cap și sprâncene, are un aspect ciudat de uman – cu excepția jumătății sale inferioare asemănătoare peștelui. Acum, cercetătorii de la Universitatea de Științe și Arte din Kurashiki au luat mumia pentru scanare CT, în încercarea de a-i dezvălui misterele. Hiroshi Kinoshita de la Societatea de Folclor Okayama, care a venit cu proiectul, a spus că mumia ar putea avea o semnificație religioasă.

„Sirenele japoneze au o legendă a nemuririi”, a spus el. „Se spune că dacă mănânci carne de sirenă, nu vei muri niciodată. Există o legendă în multe părți ale Japoniei că o femeie a mâncat accidental carnea unei sirene și a trăit 800 de ani. Această legendă „Yao-Bikuni” se păstrează și lângă templul unde a fost găsită mumia-sirenă. Am auzit că unii oameni, care credeau în legendă, obișnuiau să mănânce solzi de mumii-sirenă.”

În epoca Covid-19, o sirenă ar putea fi și un semn de rău augur, sugerează folclorul. „Există și o legendă că o sirenă a prezis o boală infecțioasă”, a spus Hiroshi. O scrisoare istorică datată din 1903 – aparent scrisă de un fost proprietar – a fost păstrată alături de mumie și oferă o poveste despre proveniența acesteia.

„O sirenă a fost prinsă într-o plasă în marea prefecturii Kochi”, se arată în scrisoare. „Pescarii care l-au prins nu știau că este o sirenă, dar l-au dus la Osaka și l-au vândut ca pește neobișnuit. Strămoșii mei l-au cumpărat și l-au păstrat ca o comoară a familiei.” Nu este clar cum sau când a venit mumia la templul Enjuin din Asakuchi.

Dar preotul principal, Kozen Kuida, a spus că a fost expusă într-o cutie de sticlă în urmă cu aproximativ 40 de ani și că acum este păstrată într-un seif ignifug. „L-am închinat, sperând că va ajuta la atenuarea pandemiei de coronavirus, chiar dacă doar puțin”, a declarat el pentru The Asahi Shimbun, un ziar japonez. Kinoshita, totuși, are o viziune mai pragmatică asupra creaturii.

Identificarea mumiei

El crede că a fost fabricat la un moment dat în timpul perioadei Edo – o eră a istoriei japoneze care se întinde între 1603 și 1867. „Desigur, nu cred că este o adevărată sirenă”, a spus el. „Cred că acesta a fost făcut pentru export în Europa în perioada Edo sau pentru ochelari în Japonia. Legenda sirenelor rămâne în Europa, China și Japonia în toată lumea. Prin urmare, îmi pot imagina că oamenii din acel moment erau și ei foarte interesați de asta.”

El a continuat: „Cred că este făcut din animale vii și am dori să le identificăm prin scanări CT sau teste ADN. Arată ca un pește cu solzi pe partea inferioară a corpului și o primată cu mâini și o față pe partea superioară.”

Există precedent pentru o astfel de fabricație. P.T. Barnum, a cărui viață a inspirat filmul de succes The Greatest Showman din 2017, a expus un exemplar similar la Muzeul său American din New York, înainte ca acesta să fie incendiat în 1865. Această mumie, creată din trunchiul și capul unei maimuțe cusute pe jumătatea din spate a unui pește, a fost prinsă în largul coastei Fiji și mai târziu cumpărată de la marinarii japonezi. În folclorul japonez, există o creatură numită ningyo, care este descrisă ca având gura unei maimuțe cu dinți ca de pește și un corp acoperit cu solzi de aur. Oamenii de știință care examinează mumia își vor publica descoperirile în cursul acestui an, potrivit Mirror.co.uk.