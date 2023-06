O româncă din SUA și-a cumpărat un avion ca să-l transforme în casă de locuit. Avionul va fi disponibil de închiriat

„Just A Plane House” se numește proiectul și a făcut-o deja celebră pe Carla Cary pe toate rețelele de socializare. Ca imigrantă româncă, care s-a mutat în California când avea doar cinci ani, la sosirea în Statele Unite, Carla Cary a conceput noi modalități de a câștiga bani. A început afacerile încă din copilărie și acea dorință de a merge înainte continuă și astăzi, în timp ce își împărtășește obiectivele cu soțul ei. Acum nu intenționează să deschidă un stand de limonadă așa cum a făcut când era fată, ci mai degrabă vrea să amenajeze avionul ca o casă de închiriat. Povestea proiectului a început în 2020, când ea și partenerul său căutau un loc pentru a-și construi prima casă și și-au găsit una ideală în fața aeroportului.

„Terenul a fost plasat direct sub calea de zbor. Pentru cei mai mulți, acest lucru ar fi neatrăgător, dar, în calitate de fan de o viață al aeroporturilor, am fost încântată. Îmi amintesc că am vorbit cu vecinul meu după aceea și i-am spus cât de uimitor ar fi să trăiești acolo unde poți vedea avioanele în fiecare zi. Singurul lucru mai bun ar fi să trăiești într-un avion (…) „Stai o secundă”. În acel moment, fața mi s-a luminat și am început să investighez ”, a declarat Cary pe site-ul Just A Plane House.

Avionul care trebuia să fie casat, capătă o nouă viață

Când femeia a văzut că este un vis realizabil și că alți oameni deja o făceau peste tot în lume, a început proiectul. În primul rând, a căutat peste tot de unde să-și cumpere avionul scos din funcțiune, pe care l-a luat în 2021. Din acel moment, planurile, remodelările și investițiile au început să ajungă la casa visurilor sale. Acolo a creat un cont TikTok (@justaplanehouse) pentru a le arăta celor peste 200.000 de urmăritori cum decurge procesul și cum va arăta aeronava odată ce va fi gata în 2024. Vehiculul aerian are 63,7 metri lungime. Deși își va lăsa unele dintre spațiile originale în noul cămin, va elimina și altele, conform celor relatate de antreprenorul pe rețelele de socializare. „Voi transforma cea mai mare aeronavă comercială cu două motoare din lume în ceva proaspăt și nou. În loc să lăsăm acest avion să fie casat și distrus, îi vom da o nouă viață”, a spus el într-unul dintre videoclipurile sale. Proiectul va fi dat spre închiriere în 2024.

sursa: lanacion.com