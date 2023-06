Imagini cu extratereștri, făcute publice de un bărbat din Statele Unite. Poliția din Las Vegas a confirmat prezența unor urme ciudate

Încidentul ar fi avut loc la începutul lunii mai 2023. Bărbatul a mai spus că a văzut ”o lumină ciudată care a căzut în picaj de pe cerul nopții”, în apropierea casei lui.

Povestea a fost relatată pe larg de către americanul din Las Vegas, care a prezentat și o serie de dovezi video în susținerea afirmațiilor sale.

Sub numele Alien Society51, pe canalul său de pe YouTube, acesta a vorbit acum pe larg despre ceea ce s-a întâmplat pe 1 mai 2023, precizând clar că nu este adeptul ”teoriilor conspirației” și că ”nu inventează povestea pentru influență sau faimă”.

Aveau aproape trei metri înălțime

Postarea de pe youtube a fost urmărită de sute de mii de persoane, peste 350.000, având și un număr foarte mare de comentarii, peste 4.000.

În acest episod, bărbatul spune că repara un camion la miezul nopții, momentul în care a văzut o lumină care ”cade din cer”.

”Știu că unii oameni ar putea să nu creadă această experiență, dar toți suntem diferiți. Era miezul nopții și reparam un camion în curtea mea din spate, cu fratele meu, și am auzit ceva căzând din cer. Mă întorc și singurul lucru pe care îl văd este o lumină care cade din cer. Am simțit un impact mare și o bubuitură. Eu și fratele meu eram speriați – când s-a produs impactul, a fost ca o undă de șoc, o experiență extracorporală. Când am încercat să mă uit la obiect, totul era încețoșat, mai exact zona curții din spate”, a sus bărbatul.

Pe imaginile video prezentate se poate observa o ”minge de lumină strălucitoare, de culoare verde-albastră”, care se prăbușește spre pământ în depărtare.

”Când s-a întâmplat asta, singurul lucru pe care l-am mai putut vedea în curtea din spate este o creatură înaltă, probabil în jur de 2,5 – 3,5 metri, foarte subțire. Așa că l-am sunat pe tatăl meu. S-a dus în curtea din spate și a văzut aceeași creatură pe care am văzut-o și eu. Mi-a spus să mă duc în casă. În acest moment, eram cu toții speriați, eu și familia mea”, a mai spus americanul

A sunat la 911

Cel care a făcut publicul subiectul a mai spus că ființele extratereste pe care le-a văzut erau reale și că a sunat la Poliție, care a trimis un echipaj la fața locului.

Oamenii legii au confirmat prezența unor urme circulare dar nu au mai văzut nimic suspect, niciun extraterestru, despre care americanul a spus că s-au suit pe casa lui după care au dispărut.