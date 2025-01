International Pe ce și-au cheltuit vedetele de la Hollywood primul salariu







Vedetele la de la Hollywood nu au fost dintotdeauna bogate, de fapt, sunt prea puține cazurile de acest gen. Drept urmare primul salariu a fost tocat ca și când nu ar fi existat.

Vedetele și-au dat banii pe ce au apucat

În 1991, înainte de a deveni superstarul global care este astăzi, Jennifer Lopez a fost dansatoare la In Living Color. Pe atunci, Lopez conducea un umil hatchback Honda la audiții. Drept urmare după primul salariu mare, a dat lovitura. „Și când am primit banii, mi-am cumpărat o mașină, un Mercedes”, a spus ea, „și a fost o afacere uriașă, totuși. În aceeași săptămână, semnam contractul la mașină și mă despărțeam de iubitul meu. Eram în magazin și plângeam”, a explicat artista. Acum Jennifer Lopez are o avere estimată la 400 de milioane de dolari.

Primul salariu mare al lui Matt Damon a venit din filmul Rising Son din 1990, pentru care a câștigat 25.000 de dolari. La acea vreme, Damon și prietenul său de multă vreme, Ben Affleck, împărțeau un cont bancar, punându-și resursele în comun pentru a finanța audiții și excursii la New York.

Damon a dezvăluit că i-a cumpărat fratelui său o mașină și a ajutat-o ​​pe mama lui să-și finanțeze doctoratul. Decizia lui Damon de a investi în familia sa evidențiază abordarea temeinică care a caracterizat o mare parte a carierei sale. Astăzi, averea netă a lui Damon este estimată la 170 de milioane de dolari.

Brad Pitt și-a cumpărat veioză

Brad Pitt a lucrat a avut diferite slujbe ciudate, inclusiv șofer de escorte și chiar mascot pentru El Pollo Loco înainte să fie descoperit. Când cariera sa de actor a câștigat în sfârșit teren, Pitt și-a folosit primul salariu pentru a cumpăra un scaun Craftsman și o lampă inspirată de Frank Lloyd Wright.

După cum a declarat pentru Architecture Daily în 2012, salariul său ulterior a finanțat achiziția unui sistem stereo. Lămpi similare cu cea achiziționată de Pitt se pot vinde acum cu până la 2.750 de dolari,â. În timp ce scaunele Craftsman au prețuri între 1.450 și 1.695 de dolari. Averea netă a lui Brad Pitt este în prezent evaluată la 400 de milioane de dolari. Iar filmele sale au încasat, împreună, peste 8,9 miliarde de dolari în venituri globale.