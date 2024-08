Monden Surpriză! Cu cine s-a văzut Ben Affleck după ce J Lo a intentat divorțul







La câteva zile după ce J Lo a intentat divorțul, Ben Affleck a luat cina în Los Angeles. Actorul a preferat compania unor prieteni apropiați, și ei celebri ca și el.

Divorțul nu i-a stat în cale lui Ben Affleck

Actorul, în vârstă de 52 de ani, a fost văzut la cină împreună cu prietenul și colaboratorul său de multă vreme Matt Damon. De altfel, la cină a fost și soția lui Damon, Luciana. Cei trei s-au văzut la restaurantul Toscana din Los Angeles. Affleck s-a îmbrăcat lejer, purtând o cămașă cu nasturi peste un tricou alb, blugi și adidași. Damon a purtat un tricou polo negru, ochelari și blugi de culoare închisă. Soția lui Damon, Luciana, cu care este căsătorit din 2005, a putut fi văzută purtând o rochie neagră.

Ieșirea lui Affleck cu Damon, arată că actorul preferă compania vechilor prieteni. Asta pentru că cei doi se cunosc de când erau copii crescând în Cambridge, Massachusetts. De altfel, Damon a vorbit recent despre atenția pe care viața personală a lui Affleck a primit-o din partea publicului și a presei. Acesta a explicat că faptul că are o căsnicie liniștită l-a ținut departe de scandaluri.

Ben și Jennifer se vor vedea pe covorul roșu?

„Am fost foarte norocos în acest fel… mai ales când mă uit la fratele lui Casey, Ben. Nu îmi pot imagina că trăiesc sub un asemenea control", a spus el. Affleck și Damon au colaborat mai des pe marele ecran în ultimii ani cu filme precum The Last Duel din 2021 și Air din 2023. În 2022, perechea a co-fondat și o companie de producție numită Artists Equity, în care apare și Jennifer Lopez.

Filmul este de așteptat să debuteze la Festivalul Internațional de Film de la Toronto în septembrie. Surse au declarat pentru People că, deși Affleck nu intenționează să participe la premiera lui pe covorul roșu al festivalului, Lopez și Damon vor participa pentru a promova filmul.