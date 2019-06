O româncă din Italia ține ore de „lucru manual”

O româncă din regiunea Marche - Italia, le predă copiilor celorlalți români din zonă lecții de cusut. Ea vrea să păstreze tradiția ”lucrurului manual” cu care a crescut, acasă.





Mihaela Diana Dobreanu, este din Banat și a ajuns să locuiască în Italia de 10 ani, după ce s-a îndrăgostit de un italian, în Osimo, noteazp Gazeta Românească. Acum tânăra ține pentru copii și adulți cursuri și laboratoare de croitorie, bricolaj, cusut sau croșetat – Miha, magia di stofa.

Activitatea a demarat la începutul acestui an. În paralel, românca lucrează la un mini manual de cusut pentru copii, în limba italiană dar și în limba română, care va fi disponibil în format electronic.

”Totul pornește de la copii, de la dorința mea de a crea pentru ei. Am început să creez diferite articole cu care am participat la unele târguri locale – căciulițe haioase croșetate, babețici – ca apoi să descopăr magia stofei prin realizarea cărților senzoriale. Am descoperit în perioada maternității metoda educativă Montessori. Observând diferitele stadii de dezvoltare psiho-motorie a băiețelului nostru, am început să studiez realizarea acestor cărți din diferite materiale, cunoscute și cu numele de „quiet book”. Pe la jumătatea anului 2018 am început să cochetez cu ideea de a avea propria activitate, idee care s-a concretizat în ianuarie 2019”, a povestit românca pentru sursa citată. A contat mult faptul că proprii copii aveau curiozități: ”Mama cum se face o haină?“. după primele explicații, fiul femeii a primit o mașină de cusut, cu ajutprul căreia a concretizat o serie de proiecte personale și școlare.

