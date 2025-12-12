O româncă din Curtea de Argeș și-a construit cariera de vis la Comisia Europeană. Cum arată viața profesională și personală în Luxemburg

O româncă stabilită de zece ani în Luxemburg povestește cum a ajuns să lucreze pentru Comisia Europeană, ce înseamnă viața într-un stat multicultural și ce venit asigură un trai confortabil.

Iustina Pănescu trăiește în Luxemburg de aproximativ zece ani, alături de familia sa, după ce a decis să își continue cariera într-un mediu profesional multinațional. Originară din Curtea de Argeș, românca este traducător și interpret autorizat, are propria firmă și colaborează cu instituții europene, inclusiv cu Comisia Europeană, unde și-a validat parcursul profesional.

Experiența sa reflectă traseul unui specialist român care a reușit să se integreze într-un sistem competitiv, fără a-și pierde legătura cu identitatea profesională formată în România. Stabilirea în Luxemburg nu a fost un pas întâmplător, ci rezultatul unei oferte de muncă care a venit într-un moment-cheie al carierei sale.

Parcursul către domeniul limbilor străine nu a fost unul planificat de la început. Iustina Pănescu povestește că inițial își dorea o carieră cu totul diferită.

„Curios, nu a fost o poveste de dragoste la prima vedere cu limbile străine. De fapt, voiam să fiu polițistă. Nu am reușit să intru, iar profesoara mea de limba română – cu multă intuiție și un strop de șarm – m-a înscris la facultate fără să-mi spună”, a declarat ea pentru Libertatea.ro.

La acel moment, direcția impusă părea un eșec personal. În timp însă, percepția s-a schimbat radical.

„La început am simțit că e un eșec… dar, cu timpul, am înțeles că uneori viața ‘traduce’ planurile noastre pentru noi. Astăzi zâmbesc când mă gândesc: nu am sfârșit urmărind infractori, ci urmărind cuvintele potrivite, și s-a dovedit a fi o alegere perfectă”, a mai spus Iustina Pănescu.

Decizia de a părăsi România și de a se muta în Luxemburg a fost luată în urmă cu aproximativ zece ani, într-un context profesional favorabil. Românca explică faptul că nu a fost vorba despre o plecare determinată de nemulțumiri, ci de o oportunitate clară.

„Luxemburg este o țară mică și aproape necunoscută pentru mulți, dar plină de oportunități profesionale reale. Am primit o ofertă de muncă foarte bună din partea unei companii mari, iar acesta a fost un pas firesc în cariera mea”, a precizat ea.

Pe lângă avantajele profesionale, stabilitatea oferită de statul luxemburghez a cântărit decisiv în alegerea finală.

„În plus, este o țară perfectă pentru a crește o familie, datorită siguranței și stabilității. De la început am simțit că oferă calitatea vieții pe care o căutam”, a mai spus românca.

Integrarea într-o societate nouă a fost mai ușoară decât se aștepta, în mare parte datorită modului în care este organizat statul luxemburghez. Transportul public gratuit, introdus la nivel național, reprezintă unul dintre elementele care simplifică viața de zi cu zi.

„Adaptarea a fost surprinzător de ușoară datorită organizării excelente a țării. Transportul public gratuit facilitează enorm viața de zi cu zi și reduce cheltuielile”, a explicat Iustina Pănescu.

De asemenea, serviciile publice contribuie la sentimentul de siguranță și predictibilitate.

„Sistemul medical și cel educațional funcționează foarte bine, ceea ce oferă multă liniște. De asemenea, oferta culturală și de petrecere a timpului liber ne-a ajutat să ne integrăm încă din primele luni”, a adăugat ea.

Luxemburg este unul dintre cele mai diverse state din Uniunea Europeană din punct de vedere lingvistic și cultural. Acest aspect are un impact direct asupra profesiei de traducător și interpret.

Lucrul într-un astfel de mediu presupune nu doar cunoașterea limbilor, ci și înțelegerea contextelor culturale și juridice diferite. Colaborarea cu instituții europene implică respectarea unor standarde stricte și o validare continuă a competențelor profesionale.

Una dintre diferențele majore dintre cele două sisteme este modul în care traducerile sunt recunoscute legal.

„Diferența principală constă în modul în care o traducere este validată legal. În Luxemburg, traducătorii autorizați depun jurământ în fața unui judecător, ceea ce ne permite să certificăm documentele direct, cu valabilitate legală deplină”, a explicat Iustina Pănescu.

Acest mecanism conferă traducătorilor un statut profesional clar și o responsabilitate juridică directă, diferită de practica din România.

Românca oferă și o perspectivă realistă asupra nivelului de trai din Luxemburg. Salariile sunt mari, însă cheltuielile sunt pe măsură, în special în ceea ce privește locuințele.

„Ținând cont de prețul locuințelor, cheltuielile gospodărești și costul general al vieții, un salariu între 7.000 și 8.000 de euro lunar permite un trai confortabil”, a declarat ea.

„Luxemburg este o țară scumpă, iar chiria reprezintă de obicei principalul cost. Acest nivel de venit oferă un anumit spațiu pentru situații neprevăzute și un stil de viață echilibrat”, a completat românca.