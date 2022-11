O reprezentantă a University of North Georgia, din SUA, caută studenți la Oradea. Majoritatea cursanților români provin din Armată

„Așa se explică faptul că studenții români care au urmat până acum cursurile universității noastre veneau din Armata României”, a spus Sheila Schulte vicepreședintele departamentului pentru Programe Internaționale al University of North Georgia.

Sheila Schulte reprezintă o instituție cu 150 de ani de tradiție și 20.000 de studenți. A venit la Universitatea din Oradea în cadrul unor parteneriate Erasmus, care urmăresc întărirea relațiilor academice și instituționale. „Sunt fericită să fiu aici”, a spus, din capul locului, Sheila Schulte, subliniind că a venit „la Universitatea din Oradea pentru a consolida colaborarea cu University of North Georgia”.

Pe lângă întâlnirile pe care le-a avut cu reprezentanți ai Universității din Oradea și cu membri ai conducerii ei administrative, Sheila Schulte s-a întâlnit și cu studenți de la Facultatea de Istorie, Relații Internaționale și Științe Politice și Științele Comunicării (IRISPSC). Cursul profesorului American american, susținut joi, 11 noiembrie 2022, a fost un real succes, studenții orădeni dovedindu-se interesați de posibilitatea de a învăța în Statele Unite ale Americii.

Pe lângă învățământul military, biologia, managementul, marketingul, psihologia și asistența medicală sunt disciplinele cele mai căutate de tinerii care vor să urmeze cursurile universității din statul Georgia.

Sheila Schulte le-a spus studenților orădeni că, pe fondul declinului demografic, care se face simțit și în SUA, „University of North Georgia este interesată să crească, în mod constant, numărul studenților internaționali”. Pentru a învăța în Statele Unite, un student trebuie să cunoască bine limba engleză, să urmeze o specializare ale cărei credite pot fi echivalate și să probeze că are suficienți bani pentru a se întreține pe durata anilor de studiu. Gazda Sheilei Schulte, conf. univ. dr. Cristina Matiuța, a subliniat că, relația cu University of North Georgia se va concretiza în mai multe proiecte de cercetare comune și într-o primă vizită a unui grup de studenți americani la Universitatea din Oradea.