O poveste înspăimântătoare. În Botoşani a trăit „Fata-diavol”, o copilă care a uimit omenirea cu puterile sale

Eleonora Zugun, o botoşăneancă născută acum 110 ani, a fost numită de săteni „fata diavol“. Aceasta a fost considerată responsabilă pentru fenomene paranormale terifiante.De asemenea, Eleonora a stârnit şi interesul cercetătorilor din afara României, care au numit-o „Romanian poltergeist“, scrie cespun.eu





Eleonora Zugun s-a născut pe 24 mai 1913 într-o familie de ţărani din satul Talpa, comuna Cândeşti, judeţul Botoşani. În satul ei natal, puţini dintre bătrânii care au mai auzit poveşti despre ea au curaj să deschidă subiectul. Îl consideră de rău augur.

Singurul care vorbeşte nestingherit despre “fata diavol” este un nepot al Eleonorei Zugun, care mai trăieşte în Talpa.

Se numeşte Marcel Zugun, are 60 de ani şi este fiul fratelui mai mic al Eleonorei. Şi-o aminteşte bine, ca pe o femeie cuminte şi bună.

Dar copil fiind, a apucat să audă poveşti de la bătrânii care au copilărit cu ea şi mai ales de la Eleonora însăşi.

„Când am mai crescut, am devenit curios. Şi am întrebat-o. Nu a vrut să vorbească despre aşa ceva. Era o suferinţă prea mare. Până la urmă mi-a spus ea câte ceva…“, spune Marcel Zugun.

Nepotul Eleonorei Zugun precizează că totul a început când Eleonora avea 7 ani.

Tot felul de fenomene paranormale s-au dezlănţuit în Talpa din acel moment.

Oamenii erau înfricoşaţi.

„Mi s-a povestit că, atunci când era mică, mergea pe drum şi pietrele de pe marginea drumului se aliniau şi mergeau paralel cu ea. Apoi s-a întâmplat că săreau şi veneau în casă tot felul de lucruri, inclusiv pietre de la râu şi spărgeau prin casă. Odată, un vânător a fost chemat de bunicu’ să vadă ce se aude în pod. Când a urcat, omul s-a trezit lovit şi bătut de tot felul de obiecte, de cartofi, de tot ce era pe acolo“, povesteşte Marcel Zugun.

Eleonora a început sa-şi controleze puterile, răzbunându-se pe cei care o umileau prin sat.

„Se spune că vărul ei o bătea când era mică. Şi ea îi tot spusese: «Nu mă mai bate, că am să te fac să umbli în fundul gol prin sat». Şi el nu a băgat-o în seamă şi i-a tras o palmă. Nu au trecut zece minute şi vărul ei umbla gol-puşcă prin mijlocul satului, rătăcit tot“, spune Marcel Zugun din ce i s-a transmis din familie.

Renumele de “fata diavol” şi exorcizarea la mănăstire

Oamenii s-au speriat de povestea Eleonorei.

Şuşoteau şi spuneau că este posedată de diavol.

În speranţa de a scăpa de acest diavol, părinţii au dus-o pe Eleonora la un preot.

Au însoţit-o nu mai puţin de 40 de săteni.

Au dus-o la preotul Măcărescu din satul Zamostea, un preot cunoscut pentru harul său de a lupta cu demonii.

Întâlnirea Eleonorei cu preotul Măcărescu a decurs într-un mod extrem de bizar.

Imediat ce a intrat Eleonora în cameră, un platou din metal aşezat pe un suport s-a spart brusc.

Nici bine nu şi-au revenit oamenii din şoc, că ferestrele interioare s-au spart în timp ce ferestrele exterioare au rămas intacte.

În timp ce toate acestea se întâmplau, bătrânul preot, fiul său şi învăţătorul Teodorescu erau prezenţi.

Imediat, aceştia au luat-o la fugă.

