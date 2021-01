Taxa de parcare mărită în Bucureşti! Practic, cei care locuiesc în Sectorul 6 vor fi nevoiţi să scoată 100 de euro din buzunare. Edilul consideră că suma este una acceptabilă având în vedere realităţile din 2021.

Într-o intervenţie la Digi24, Ciprian Ciucu a explicat de ce vrea ca taxa pentru parcare să crească de la 300 la 400 de lei. Suma va fi achitată anual.

O nouă taxă pentru bucureșteni. Ce a decis primarul pentru peste 300.000 de cetățeni

„În jurul valorii de 300-400 de lei pe an, aici trebuie să fie taxa de parcare. 100 de euro pe an pentru un loc de parcare este oricum mai mult decât acceptabil”, a declarat pentru sursa citată. Anterior, acesta abordase subiectul şi pe Facebook.

În postarea, el se referea la mașinile parcate necorespunzător şi la cele abandonate în sectorul pe care îl administrează. Primarul a spus că nu există banii necesari pentru construirea unor parcări pe verticală sau a unora de tip smartparking.

Astfel, singura soluţie rămâne mărirea taxei de parcare. Mai ales că nu mai există nici spațiu pentru construirea de parcări pe orizontală. „Azi am ieșit pe teren, cu ochii peste tot. Mulți cer politici tolerante față de mașinile abandonate pe spațiul public sau parcate aiurea, inclusiv pe spațiul verde. Pe principiul, «mai întâi să facem parcări».

Sunt de acord cu ideea să facem parcări, dar la cca. 12 euro/an locul de parcare, nu o să avem niciodată bani pentru parcări pe verticală sau smartparking. Iar la orizontală nu mai este spațiu. Doar dacă luăm din spațiul verde, ceea ce nu vrem”, a subliniat Ciucu.

Mesaje pentru CGMB. Fără populism

„Consiliul General al Municipiului Bucureşti trebuie să facă ceea ce este corect… Să nu mai continue populismul ultimilor 30 de ani si să adopte o taxă de parcare care să ne permită să construim parcări”, a completat primarul Sectorului 6.

În același mesaj, edilul a precizat că există un singur lucru ce poate fi făcut repede și fără bani mulți: eliberarea spațiului de mașinile abandonate:

„Ceea ce putem face fără bani mulți si repede este să eliberăm spațiul public de mașinile abandonate acolo, și vom face asta. Apoi, trebuie să avem politici de toleranță zero față de nepăsare/nesimțire.

Nu sunt adeptul politicilor de toleranță zero în orice context, dar atunci când parchezi cu bună știință pe noroi, îl duci pe trotuar, stradă și in plămânii noștri, atunci plătești.”

Pentru a fi şi mai convingător, Ciucu a dat exemplul capitalei Japoniei, Tokyo: „În Tokyo (şi în Londra, dar nu știu sigur), nu-ți poți cumpăra mașină dacă nu faci dovada locului de parcare. Trebuie să investim in transportul in comun și in cel alternativ, altfel vom continua să suferim.”

primarie6.ro