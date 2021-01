Taxă de parcare în Sectorul 6, o inițiativă a primarului Ciprian Ciucu. Valoarea ar putea să ajungă în jurul a 300-400 de lei pe an, a anunțat edilul. El s-a plâns că în acest moment nu are suficiente fonduri pentru a construi parcări pe verticală sau smartparking. „În jurul valorii de 300-400 de lei pe an. Aici trebuie să fie taxa de parcare . 100 de euro pe an pentru un loc de parcare este oricum mai mult decât acceptabil”. A declarat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 la Digi 24.

„Consiliul General al Municipiului trebuie să facă ceea ce este corect, să nu mai continue populismul ultimilor 30 de ani si să adopte o taxă de parcare care să ne permită să construim parcări!” Spunea Ciucu la data de 24 ianuarie, legat de subiectul taxelor pentru parcare.

El preciza că la o taxă de 12 euro pe an locul de parcare nu va avea suficenți bani pentru a rezolva problemele locurilor de parcare. În aceste condiții el nu va putea să se ocupe decât de ridicarea mașinilor abandonate.

Și în Sectorul 2 va fi mărită

„Nu sunt adeptul politicilor de toleranță zero în orice context, dar atunci când parchezi cu bună știință pe noroi, îl duci pe trotuar, stradă și in plămânii noștri, atunci plătești! În Tokyo (și în Londra, dar nu știu sigur), nu-ți poți cumpăra mașină dacă nu faci dovada locului de parcare. Trebuie să investim în transportul în comun și în cel alternativ, altfel vom continua să suferim”, afirma Ciprian Ciucu.

Și primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, ia în considerare mărirea taxei de parcare. „Avem niveluri ale taxei de parcare de 58,4 lei sau de 79 de lei, dacă stăm un pic mai central. Aceste sume sunt pe an. Sunt nişte sume foarte mici, pentru un bun care este al tuturor, până la urmă. Spaţiul public este un bun al tuturor. Iar în condiţiile în care avem atât de multe maşini, să avem acest privilegiu.”

Taxa ar putea să varieze între 300 și 600 de lei pe an.