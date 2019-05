Terapie cu animale pentru bătrânii din Sectorul 6

Acum 7 ani, la Centrul pentru persoane vârstnice „Floare Roșie”, a început o terapie inedită - terapia cu animale. Totul s-a datorat câinilor maidanezi - Țuca și Mulan, care au făcut pe 22 mai 2012, prima vizită la bărtânii din centru.





Astăzi, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Animal Society sărbătoresc șapte ani de când au lansat acest proiect de terapie asistată de animale pentru vârstnici, idee susţinută şi încurajată de Primăria Sectorului 6.

„Seniorii comunității merită toată atenția noastră și îmi face mare plăcere să marcăm longevitatea unui proiect ce le oferă speranță, iubire și zile mai senine. Felicit acest program și sper ca acest gen de terapie să ajungă la cât mai mulți bătrâni” , a declarat Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6.

“Pe lângă longevitatea proiectului, mă bucur tare mult că am reuşit să setăm un exemplu de bună practică, că oamenii au văzut că se poate interveni şi folosind câini maidanezi. Am fost plăcut surprinși să vedem că proiectul nostru a stârnit chiar şi interesul internaţional, pentru că am fost invitaţi să ne împărtășim experiența şi în Polonia, în cadrul unei conferinţe despre intervenţii cu vârstnici. Ideea a fost primită minunat”, ne-a povestit Victor Chitic, psihologul specializat în comportament canin din cadrul Animal Society.

La Centrul pentru persoane vârstnice „Floare Roșie”, peste 150 de bătrâni au beneficiat de activități de terapie asistată de animale, în ultimii șapte ani. Scopul proiectului de terapie asistată de animale este de a îmbunătăți calitatea vieții bătrânilor internați în centru, care primesc săptămânal vizita cățeilor maidanezi salvați și antrenați de Animal Society pentru programul de terapie asistată de animale.

