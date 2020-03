”Am făcut o analiză a situaţiei, ca să identificăm domeniile în care putem interveni cu o nouă ordonanţă militară. Am făcut o analiză pe pregătire a spitalelor din linia a doua. Am făcut o analiză pe graficul de livrări pe următoarele două săptămâni, din cauza asta l-am solicitat și pe director UNIFARM și pe toți cei care sunt implicați în procedurile de achiziții, am discutat de potențialul de a introduce în producție în România, prin intermediul unor companii românești, a unnor produse, cum ați văzut, de exemplu, izoletele, cele 15 izolate.

Deja pe planul de achiziții ONAC există achiziționarea a o sută de izolete care vor fi imediat puse la dispoziția Departamentului pentru Situații de Urgență. De asemenea, am făcut o evaluare a evoluției cazurilor pe fiecare județ în parte. Am făcut o analiză pe situația din carantină”, a declarat Victor Orban, la întâlnirea pe care a avut-o la Ministerul Sănătății cu noul ministru Nelu Tătaru.

La rândul său, Nelu Tătaru a declarat că personalul medical va avea prioritate la testare: ”La nivelul unităților sanitare vom asigura acel necesar de aparatură, de materiale sanitare și de echipamente sanitare de protecție. Toți cei care, conform unor anchete epidemiologice, intră într-un protocol de testare”.

