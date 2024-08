International O nouă descoperire pe marte! Despre ce este vorba







Oamenii de știință au descoperit un rezervor de apă lichidă pe Marte - adânc în crusta exterioară stâncoasă a planetei. Descoperirile provin dintr-o nouă analiză a datelor de la Mars Insight Lander al Nasa, care a aterizat pe planetă în 2018. Aterizatorul a transportat un seismometru, care a înregistrat timp de patru ani vibrații - cutremure marțiene - din adâncul planetei roșii. Analiza acestor cutremure - și a modului exact în care se mișcă planeta - a dezvăluit "semnale seismice" ale apei lichide. Deși există apă înghețată la polii marțieni și dovezi de vapori în atmosferă, aceasta este prima dată când a fost găsită apă lichidă pe planetă. Descoperirile sunt publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences. Misiunea științifică a Insight s-a încheiat în decembrie 2022, după ce modulul de aterizare a stat liniștit ascultând "pulsul lui Marte" timp de patru ani. În acest timp, sonda a înregistrat mai mult de 1 319 cutremure.

Apa de pe marte

Prin măsurarea vitezei cu care se deplasează undele seismice, oamenii de știință au stabilit prin ce material este cel mai probabil să se deplaseze. "Acestea sunt de fapt aceleași tehnici pe care le folosim pentru a căuta apă pe Pământ sau pentru a căuta petrol și gaze", a explicat profesorul Michael Manga, de la Universitatea California din Berkeley, care a participat la cercetare. Analiza a scos la iveală rezervoare de apă la adâncimi cuprinse între 10 și 20 km (șase și 12 mile) în scoarța marțiană.

"Înțelegerea ciclului apei marțiene este esențială pentru înțelegerea evoluției climei, suprafeței și interiorului", a declarat cercetătorul principal, Dr. Vashan Wright, de la UC San Diego's Scripps Institution of Oceanography. Prof. Manga a adăugat că apa este "cea mai importantă moleculă în modelarea evoluției unei planete". Această descoperire, a spus el, răspunde la marea întrebare "unde s-a dus toată apa marțiană?". Studiile suprafeței planetei Marte - cu canalele și ondulațiile sale - arată că, în timpuri străvechi, pe planetă existau râuri și lacuri. Dar timp de trei miliarde de ani, aceasta a fost un deșert.

Pe marte ca pe pământ

O parte din această apă s-a pierdut în spațiu atunci când Marte și-a pierdut atmosfera. Dar, a spus profesorul Manga, aici pe Pământ, "o mare parte din apa noastră se află în subteran și nu există niciun motiv pentru care să nu fie așa și pe Marte". Sonda Insight a fost capabilă să înregistreze direct din scoarța de sub picioarele sale, dar cercetătorii se așteaptă să existe rezervoare similare pe întreaga planetă. În acest caz, cercetătorii estimează că există suficientă apă lichidă pe Marte pentru a forma un strat la suprafață care ar avea o adâncime de peste 800 de metri. Cu toate acestea, subliniază ei, localizarea acestei ape subterane marțiene nu este o veste bună pentru miliardarii cu planuri de colonizare a planetei Marte, care ar putea dori să o exploateze. "Este sechestrată la 10-20 km adâncime în crustă", a explicat profesorul Manga. "Să forezi o gaură de 10 km adâncime pe Marte - chiar și pentru [Elon] Musk - ar fi dificil", a declarat el pentru BBC News.