O nouă carte dezvăluie că Meghan Markle a vrut să fie Beyonce a Marii Britanii. Detalii picante despre un plan eșuat

Despărțirea dintre Meghan Markle și Prințul Harry de alți membri ai Familiei Regale a zdrobit aceste vise – și l-a împins pe Harry, în vârstă de 38 de ani, în pragul unei confruntări cu Regina Elisabeta a II-a. Dezvăluirile apar în noua carte “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” de Valentine Low. În ea, un fost membru al Palatului a spus: „Cred că Meghan a crezut că va fi Beyonce a Marii Britanii. Ceea ce a descoperit a fost că există atât de multe reguli care erau atât de ridicole încât nici măcar nu putea să facă lucrurile pe care le putea face ca persoană privată.”

Noi dezvăluiri despre planurile pe care și le făcuse Meghan Markle

În cartea respectivă se susține că Prințul Harry s-a gândit să vorbească cu Regina în speranța că ea îi va ajuta să mute în SUA. În cele din urmă, a renunțat la idee. Regina a spus că Prințul Harry și Meghan Markle nu ar fi putut face parte, în continuare, din Familia Regală atâta timp cât voiau să se mute în Statele Unite ale Americii.

De asemenea, Valentine Low a mai declarat că înainte de logodna cuplului, Meghan Markle a încercat să-și facă cunoscută sosirea în rândul personalului palatului. „În primăvara anului 2017, cu mai mult de șase luni înainte ca cei doi să se logodească, ea i-a spus unuia dintre consilierii lui Harry: „Cred că amândoi știm că voi fi unul dintre șefii tăi în curând”, potrivit tabloidului britanic The Sun.