Nelson Mondialu a posta un film pe canalul său de youtube unde explică cum a fost urmărit, lovit cu o lopată peste față și apoi tâlhărit.

„Am fost abuzat..Nu pot să vorbesc. Mi-a dat cu piciorul în gură. M-o prins așa de pe voleu. Poc. Mi-a rupt dinții. Nu mai pot să mănânc. M-o bătut. Doamne, te rog frumos ajută Poliția Română să-i bage pe aia la pușcărie … Mi-o furat inele și verigheta. Am fost la urgență azi dimineață … M-au dat așa mulți și m-au speriat. A plecat conașa să-mi scoată analizele, că am și două coaste fracturate. Să știți că nu mă las până nu îi bag în pușcărie. Trei inși au sărit pe mine. Nu știu ce mi-au făcut medicii, că am fost inconștient”, povestește Nelson.

Deși are zeci de mii de fani și susține că este obișnuit cu lumea interlopă și cu faptele cu violență, Nelson Mondialu a explicat că a fost luat prin surprindere de către unul dintre atacatori care l-a lovit cu lopata în față.

„Nu îmi era frică de ei, dar au venit de la spate. Unul o venit, m-a bătut pe umăr și mi-a spus „Domnu?” și celălalt mi-a dat cu lopata în cap. Am urmele de la cuiele din lopată. Apoi altul mi-a dat cu cotul la tâmplă. A vrut să mă omoare, dar am avut succes. N-am apucat să dau nici măcar una înapoi”, spune el.

Poliția Cluj: ”Nu există dosar penal”

Surse din cadrul Poliției Cluj susțin că la nivelul instituției nu există nicio informație cu privire la această agresiune.

„Nu a sunat nimeni la 112 să anunțe evenimentul. Nelson Mondialu nu a depus plângere.Am verificat la UPU Cluj dacă au acordat îngrijiri medicale victimei, fără a anunța organele de poliție. Nu avem nimic. Îl așteptăm să depună plângere”, spune unul dintre polițiștii clujeni de la Serviciul de Investigații Criminale.

Oficial purtătăroul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj a comunicat următoarele: ”Până în acest moment, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj nu a fost formulată nicio plângere prealabilă. Conform Codului de Procedură Penală, persoana vătămată este îndreptățită să depună plângerea în termenul legal de 3 luni pentru infracțiunile care sunt sancționate la plângere prealabilă”.