O mamă și fiica sa, înjunghiate de fostul iubit al tinerei. Agresorul a fost prins în județul Bacău

O femeie de 37 de ani și fiica ei de 20 de ani au fost atacate marți cu un cuțit în curtea casei lor din județul Neamț. Tânăra și-a pierdut viața în urma rănilor, iar mama ei a ajuns la spital, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ.

IPJ Neamț a anunțat că marți, în jurul orei 12.30, o femeie a sunat la poliție și a anunţat că ea și fiica sa de 20 de ani au fost înjunghiate cu un cuțit în curtea locuinței lor din Spiridonești. Atacul ar fi fost comis de un tânăr de 23 de ani, care apoi a fugit.

Reprezentanții IPJ Neamț au transmis că un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a ajuns la fața locului și a constatat moartea tinerei, iar mama acesteia a fost transportată la spital. Tot acolo au fost constituite echipe de cercetare coordonate de un procuror criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.

Atacatorul, originar din localitatea Bătrânești, a fost prins în județul Bacău și se află acum în custodia polițiștilor. Agresorul era fostul iubit al tinerei.

Reamintim că la începutul săptămânii trecute, o femeie de 41 de ani din Giurgiu a fost ucisă de soțul de care intenționa să divorțeze. Ea locuia în Italia, unde lucra ca badantă, și revenise recent în România pentru a-și schimba actele. În urmă cu trei ani, cei doi au mai avut probleme în căsnicie, iar femeia solicitase un ordin de protecție, însă ulterior au decis să se împace.

Martorii au povestit că, puțin după prânz, cei doi soți au ajuns împreună acasă, iar la câteva minute, între ei a izbucnit un conflict. Din locuință s-au auzit strigătele de ajutor ale femeii, însă nimeni nu a reușit să intervină la timp pentru a o salva.

Femeia fusese înjunghiată de soțul ei, care a fugit apoi cu arma crimei. El a fost găsit după aproximativ o oră, în apropiere de barajul de la Mihăilești, unde ar fi încercat să își ia viața.

Ministrul de Interne a transmis marți, 30 septembrie, că instanțele confirmă doar 40% dintre ordinele de protecție emise de Poliție în situații de pericol iminent.

În primele luni ale anului, în România au fost raportate peste 27.000 de cazuri de violență domestică.