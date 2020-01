Florentin Petre, fost jucător reprezentativ al echipei Dinamo, a postat un mesaj pe contul de Facebook. Actualul antrenor al formației Dacia Unirea Brăila vorbește despre decăderea clubului la care a făcut carieră și cu care s-a identificat încă din perioada junioratului.

„Era o onoare pentru mine să dau tot ce pot; nu mi s-a părut niciodată că efortul, uneori peste măsură, e o treabă de care să mă plâng. Dinamo mi-a fost mod de viață, stadionul mi-a fost căminul, iar antrenorii cu care am lucrat mi-au fost ca niște părinți, rude, frați mai mari de la care am avut ce să învăț.

Au trecut anii…copiii mei au crescut, eu am trecut prin multe și timpul nu mi-e prielnic, ca oricărui om care nu poate controla drumul firesc al vieții.

Mă uit de sus și văd stadionul și mă chinui amarnic să nu-mi pice vreo lacrimă. De ce n-am trecut trei ani să-l văd?! Cât era să fi călcat pe-acolo, în semn de respect?! Azi nu mi-ar fi fost atât de profundă nostalgia. Valuri au venit spre mine amintirile! Doare!

Trecerea anilor doare. Dinamo și-a pierdut strălucirea și asta doare. Tinerii nu sunt leii care am fost noi și asta doare. Cine să se mai dedice cum am făcut-o noi? Și dacă nu e nimeni, cine-i de vină? E o culpă comună acolo, nu? Vremurile, societatea, educația…

Eu îl aud pe nea Cornel: „Hai, Florentineee, hai că se poate mai mult!” Mai bine plec. Nu pot să nu plâng. Mi-e bine că m-am întors în timp. Mi-e ca o terapie. Sentimentul asta nu mi-l ia nimeni,niciodată!”, a scris Petre pe Facebook.

