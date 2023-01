O jucătoare de tenis din România și-a dat afară antrenorul chiar în timpul turneului de la Australian Open. „Eu nu pot să stau cu un om de genul ăsta”

Ana Bogdan, locul 63 WTA, a spus despre antrenorul francez Thomas Drouet că este dus cu capul și că nu știe cum să-și controleze nervii. Jucătoarea română a fost eliminată în primul tur de la Australian Open 2023, după 2-6, 6-2, 3-6 cu Anna Bondar, locul 79 mondial.

Ana Bogdan l-a dat afara pe Thomas Drouet

Sportiva și-a argumentat decizia spunând că antrenorul ei a făcut o criză de nervi chiar în timpul antrenamentelor. „Gândiți-vă că nu luam o astfel de decizie, la capătul lumii, imediat după ce începusem colaborarea, dacă el nu făcea ceea ce a făcut! La mijlocul terenului, în mijlocul antrenamentului, de față cu toată lumea, nu poți să țipi la mine și să-mi vorbești așa, din senin. Înseamnă că ești dus cu capul și eu nu pot să stau cu un om de genul ăsta!

Am nevoie de echilibru, am nevoie de liniște, am nevoie de suport. Am nevoie de oameni pozitivi, nu mai am nevoie de oameni care nu-și pot gestiona propriile comportamente”, a declarat Ana Bogdan.

Cuvinte dure la adresa antrenorului francez

Sportiva a continuat și l-a criticat pe antrenorul francez, spunând că este mândră că a avut ochii deschiși încă de la începutul colaborării lor. Aceasta spune că Thomas Drouet nu merită nici măcar un salut din partea ei.

„Pe omul ăsta, pe cuvântul meu de onoare, nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată! Asta este tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el”, a spus el.

Cei doi au început să colaboreze după ce antrenorul a contactat-o pe Instagram, moment la care Ana Bogdan nu avea un antrenor. „El m-a contactat pe net. El mi-a scris mie, pe Instagram, și i-am răspuns. Eu nu aveam antrenor la momentul respectiv. Am zis, pentru că eram în perioada de pauză, în inter-sezon, nu voiam să încep atunci. I-am spus să începem în decembrie, la început”, a spus jucătoarea, potrivit prosport.ro.