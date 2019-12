Cateva tari din lume ofera cetatenia in schimbul unei investitii importate, iar Malta este, in randul tarilor Uniunii Europene, o poveste de succes.

Programul de Investitii Individuale

Autoritatile malteze aplica acest program din 2013, iar micul stat din mijlocul Mediteranei atrage ca un magnet oameni de afaceri sau pur si simplu persoane care au bani si vor un trai linistit. Pe langa beneficiile imediate – un pasaport care asigura libera calatorie in peste 150 de tari, impozite mici, sistem performant de invatamant, servicii medicale la cele mai inalte standarde si o clima placuta – investitia in cetatenia malteza este pe termen lung, tinand cont ca se mosteneste, deci descendentii au cetatenia malteza asigurata.

Conditiile necesare pentru a primi cetatenia malteza

Conditiile standard pe care solicitantul trebuie sa le indeplineasca sunt enumerate de Citizenships.com :

varsta – cel putin 18 ani;

cazier judiciar impecabil;

istoricul vizelor – solicitantul caruia i-a fost refuzata viza intr-o tara cu care Malta are acord de libera circulatie nu se califica pentru inceperea demersurilor de obtinere a cetateniei;

solicitantul trebuie sa aiba o asigurare de sanatate cuprinzatoare si sa nu sufere de boli contagioase, care pot impovara sistemul medical din Malta.

Din punct de vedere financiar, cei care doresc cetatenia malteza, pentru ei si pentru familiile lor, trebuie sa intruneasca 3 conditii cheie:

Contributia

Solicitantul principal trebuie sa plateasca o taxa de 650.000 de euro – o donatie intr-o singura transa facuta Fondului National de Dezvoltare din Malta. In plus, pentru fiecare copil sub 18 ani, va plati 25.000 de euro. Pentru copiii cu varsta de peste 18 ani (dar pana in 26 de ani si necasatoriti) suma e de 50.000 de euro. Daca vrea sa-si aduca si parintii, solicitantul mai achita 50.000 de euro pentru fiecare parinte avand varsta de peste 55 de ani.

Donatia e folosita de autoritatile malteze pentru a finanta proiecte de sanatate, inovatie, sociale etc. Suma trebuie platita in termen de 4 luni de cand solicitantul primeste acceptul de principiu.

Investitia

150.000 de euro, atat va investi strainul care doreste cetatenie malteza in obligatiuni financiare malteze, actiuni, bilete financiare la termen sau alte instrumente financiare. Cel putin 5 ani, acestea nu pot fi vandute.

Proprietatea

Una din conditiile pentru a deveni cetatean maltez este cumpararea unei proprietati de minimum 350.000 de euro si pastrarea ei cel putin 5 ani. O alta varianta e inchirierea, cu o chirie minima de 16.000 euro pe an si un contract pe cel putin 5 ani.

Cererea se face prin agentii acreditati

Strainii care vor sa devina cetateni maltezi in urma unei investitii nu pot face demersuri in nume propriu, atrage atentia Citizenships.com. Ei trebuie sa apeleze la agentii acreditati (firme) si recunoscuti de autoritatile din Malta. Acest lucru e necesar pentru o mai buna comunicare intre solicitant si autoritati si pentru a elimina orice sincope in procedura.

Obtinerea cetateniei dureaza in jur de un an; initial, se depune cererea si taxele si documentele aferente si se fac toate verificarile, atat la organele de ancheta din Malta, cat si pe plan international. Dupa primirea confirmarii de principiu din partea autoritatilor, solicitantul trebuie sa faca dovada investitiei.

La un moment dat, Malta a primit atat de multe cereri de cetatenie prin investitii, incat autoritatile au fost silite sa impuna un plafon anual. Acum, intrucat procedura s-a fluidizat, nu mai exista practic niciun prag numeric, insa autoritatile malteze fac verificari extrem de riguroase, pentru a se asigura ca nu acorda cetatenie unor persoane avand legaturi cu crima organizata, supuse sanctiunilor internationale ori cu orice alt gen de probleme. (P)

Te-ar putea interesa și: