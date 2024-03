Economie O insulă declară stare de urgență. „Invazia" de 5,4 milioane de turiști le va distruge resursele







Tenerife a declarat stare de urgență din cauza lipsei de apă, în timp ce numărul vizitatorilor continuă să crească.

Insulă de vis în pragul colapsului. Din cauza numărului de turiști. În urma intervenției guvernului, Consiliul Insular al Apelor din Tenerife a autorizat declararea unei situații de urgență privind apa pe insulă. Împreună cu o campanie de sensibilizare a publicului, se va lucra de urgență pentru a încerca să se economisească apa. Este cea mai călduroasă luni februarie de pe insulă din 1961 încoace. Apa este cea mai importantă resursă a insulei.

Politicienii acuză acum turismul că este un factor care contribuie la această problemă. Dând exemplul unui hotel de cinci stele care consumă 400 de litri de apă pe zi pentru fiecare client. De patru ori mai mult decât un rezident! Cu peste 14 milioane de vizitatori, Insulele Canare au avut anul trecut al doilea cel mai bun an din istorie în ceea ce privește turismul. În ciuda faptului că are o populație de puțin sub un milion de locuitori, Tenerife a primit deja 5,6 milioane de turiști în 2024. Și se așteaptă ca acest număr să crească.

Vorbind în numele Asociației de afaceri a consultanților de mediu din Insulele Canare, Juan Rumeu a avertizat că „este prea târziu”. Numai acțiunile urgente includ 34 de intervenții cruciale. Potrivit presei, el și-a exprimat îngrijorarea că situația se va înrăutăți ca urmare a creșterii populației insulei și a turismului.

Insulă în pragul colapsului

„Dacă vom continua să mizăm pe sosirea masivă a turismului și se menține lipsa resurselor de apă, situația va fi mai complexă”, a lansat un avertisment Luis Javier González, primarul orașului Fasnia din Tenerife. Primăria din Fasnia este acum prima autoritate locală care a declarat limitări ale dreptului de a folosi apa. Cum ar fi interzicerea utilizării apei potabile pentru umplerea piscinelor, rezervoarelor, iazurilor sau bazinelor, sau pentru irigarea fermelor și grădinilor. De asemenea, sunt interzise spălările de mașini, curățarea fațadelor caselor și dușurile de pe plajă.

„Toată apa este trimisă către sud, deoarece acolo există un consum mai mare datorită prezenței turiștilor”, a declarat González, criticând industria turismului.

În februarie, temperatura a depășit 31C, iar cantitatea de precipitații a fost de numai 23% din cea anticipată. Infrastructura Insulelor Canare a fost pusă la grea încercare de turismul excesiv. Asta au declarat experții, care au adăugat că infrastructura nu mai este sustenabilă. Dacă afluxul masiv de turiști în Insulele Canare nu va fi limitat, insulele riscă un „colaps sistemic”.