O îndrăgită cântăreață din România a fost împușcată în cap de soț. Detalii cutremurătoare

Maria Ghinea a fost căsătorită cu Dragisa Kodykic, un bărbat cu 20 ani mai mare decât ea. Cântăreața de muzică populară a trebuit să suporte lucruri foarte grele de-a lungul căsniciei. Mai mult decât atât, artista chiar a fost la un pas să moară.

Maria s-a căsătorit pe când avea doar 17 ani. Artista credea, în acel moment, că lângă bărbatul care i-a devenit soț va avea o viață fericită. Se pare însă că lucrurile s-au schimbat radical imediat după nuntă. Maria Ghinea a fost împușcată în cap când avea doar 21 de ani. Gelozia bărbatului l-a determinat să facă gest extrem și șocant. Fostul partener al cântăreței nu era de acord ca artista să mai urce pe scenă. Bărbatul a stat în spatele gratiilor timp de cinci ani. El a primit, ulterior, interdicție să intre în România.

Cum a trecut Maria Ghinea peste tragicul eveniment

Cântăreața de muzică populară a mărturisit că, în prezent, trăiește cea mai bună perioadă de până acum. A reușit cu greu să depășească toate momentele grele. Cu toate acestea, se consideră o persoană norocoasă, iar pentru asta este recunoscătoare. Ea a mai spus că nu o să poată uita niciodată cele întâmplate. Totuși, se roagă pentru fostul ei soț de fiecare dată când merge la biserică.

În același timp, Maria Ghinea consideră că ea nu poate să îl condamne pe bărbat. „Dumnezeu știe ce ne dă fiecăruia. Mi s-au extirpat opt milimetri din creier… Am fost la un tomograf și am vrut să merg să-i mulțumesc doctorului care m-a operat și mi-a spus: «Nu eu, bunul Dumnezeu v-a iubit». Am o lipsă osoasă de vreo 8 centimetri”.

Femeia a mai dezvăluit că îi este frică să mai facă o altă operație pentru că își va pierde, din nou, din păr. „Oamenii se tot întreabă de ce am părul lăsat mai mult pe o parte, nu mai am curajul să fac o altă operație. Mi-au spus că sunt medici buni, dar asta înseamnă să-mi pierd iar părul”, a povestit Maria Ghinea în timpul unui interviu.