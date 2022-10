Constantin Enceanu se pregătește pentru operație. Sacrificiul pe care l-a făcut în schimbul sănătății

Constantin Enceanu a decis să apeleze la medici pentru o intervenție chirugicală la genunchi. Artistul a amânat aproape un an întâlnirea cu medicii chirurgi, însă durerile insuportabile nu i-au mai dat de ales. Astfel, zilele următoare, interpretul de muzică populară va ajunge pe masa de operație și urmează să scape de suferință, ca să fie în formă de Revelion.

Din cauza intervenției la care va fi supus, cântărețul va fi absent la un mare spectacol care va avea loc la Sala Palatului, in memoriam Petrică Mâțu Stoian. Cei doi au fost buni prieteni, însă Constantin Enceanu a dezvăluit că nu va fi prezent la concert. Aceasta deoarece operația sa a fost deja programată.

„Eu pe data de 7 noiembrie mă internez și îmi fac o intervenție la genunchi. Am tot amânat-o de un an și ceva. Și acum am stabilit cu doctorul Stoica de la Foișorul de foc. Nu mi-am luat evenimente o lună și jumătate, tocmai să îmi pot rezolva această problemă de sănătate. Așa nu o mai rezolvam niciodată. Vine Revelionul…”, a spus Constantin Enceanu.

Artistul nu va fi prezent la Sala Palatului

Interpretul i-a anunțat deja pe organizatorii evenimentului că va fi absent de la spectacolul dedicat memoriei prietenului său. El a considerat că sănătatea este mai importantă.

„I-am spus să nu mă pună pe afiș, mai demult. De când a făcut distribuția i-am spus să nu mă pună (…) Le-am spus organizatorilor să mă înțeleagă, că nu pot. Chiar nu am cum”, a adăugat Constantin Enceanu.

De menționat că cei doi artiști populari, Constantin Enceanu și Petrică Mâțu Stoian au fost prieteni foarte buni. Astfel, Enceanu a făcut o piesă în memoria regretatului artist, al cărui videoclip a fost filmat chiar pe plaiurile natale ale acestuia.

Spectacolul dedicat memoriei lui Petrică Mâțu Stoian a fost programat pentru data de 18 noiembrie, la Sala Palatului din București. Pe afiș au fost înscriși mai mulți interpreți de muzică populară precum Steliana Sima, Mariana Ionescu Căpitănescu, Mioara Velicu, Niculina Stoican, Gelu Voicu, Ilie Caraș, Valentin Sanfira, Maria Loga, Emilia Ghinescu, Elisabeta Turcu, Vasilica Tătaru, Marcela Fota, Mariana Roșu și Monica Angels, conform Romania TV.