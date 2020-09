Se întâmpla la jumătatea lunii iunie 2020, când Carmen Tănase a discutat la Sinteza zilei despre pandemia de coronavirus, care afectează majoritatea ţărilor.

Printre altele, actriţa declara că temutul coronavirus chinezesc există, dar în spatele acestui virus s-ar afla de fapt un exerciţiu pentru ceva şi mai grav.

„Am văzut imaginile pe care le-a văzut toată lumea, cu niște oameni din China care cădeau ca muștele.

Apoi, lucrând în televiziune, am zis mă, dar cum cad ăștia fix în dreptul unei camere de supraveghere?

De la început am fost sceptică. Nu am răspunsuri clare. Am fost de atâtea ori în viața mea răcită, am stat la pat cu temperatură, cu imunitatea la pământ.

Nu mă sperie neapărat dacă se întâmplă. Nu o să stau acum să mă feresc de oameni.

E o chestie de omenie, nu pot să fac asta pentru că atunci înseamnă că am abandonat lupta și încă mai am niște lucruri de spus”, spunea Carmen Tănase în acea emisiune în care a avut un schimb de replici apăsate inclusiv cu Mihai Gâdea.

Invitată din nou la Sinteza zilei marţi, 2 septembrie, actriţa a dezvăluit că la finalul acelei emisiuni a primit ameninţări cu moartea în urma părerilor exprimate.

Mihai Gâdea a fost cel care a deschis acest subiect care spune multe despre unii conaţionali:

„Am realizat în iunie o emisiune memorabilă cu un om pe care eu îl admir. Carmen Tănase a spus ceea ce crede, într-o perioadă în care oamenii care cred diferit nu prea sunt invitați și de regulă se exprimă în alte locuri decât la televizor.

În acea emisiune, nu aveți cum să uitați, am fost pe puncte diferite de vedere, ne-am și contrazis. Am aflat un lucru oribil.

După acea emisiune, Carmen Tănase a fost amenințată cu moartea. Nu a vrut să vorbească despre asta. Așa ceva este intolerabil!”

„Nu aș vrea să fie subiectul emisiunii. Au venit niște mesaje de amenințare, conturi false. Nu m-am temut nicio secundă. Probabil că mi s-a arătat pisica, să stau în banca mea.

Mi-am spus o părere pentru că am fost invitată la emisiune. În general, obișnuiesc să spun părerile mele. Nu cred că fac rău cuiva dacă-mi spun părerea, așa cum o spun și alții”, a punctat Carmen Tănase.

sursa: antena3.ro

explicaţie foto: Maia Morgenstern și Carmen Tănase, în COCKTAIL, o piesă despre două femei care decid să spulbere neîmplinirile trecutului sperând fiecare o nouă șansă la dragoste.

sursa foto: buzaucityreport.ro