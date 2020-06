Invitată duminică seara în emisiunea „Sinteza zilei” (Antena 3), actrița a povestit ce crede despre subiectul momentului pe planetă.

Printre altele, aceasta a declarat că temutul coronavirus chinezesc există, dar în spatele lui s-ar afla de fapt un exerciţiu pentru ceva şi mai grav.

Carmen Tănase i-a spus lui Gâdea că măsurile luate peste tot pe mapamond au fost prea exagerate și a susținut că există oameni care s-au folosit de acest subiect.

„Am văzut imaginile pe care le-a văzut toată lumea, cu niște oameni din China care cădeau ca muștele.

Apoi, lucrând în televiziune, am zis mă, dar cum cad ăștia fix în dreptul unei camere de supraveghere?.

De la început am fost sceptică. Nu am răspunsuri clare. Am fost de atâtea ori în viața mea răcită, am stat la pat cu temperatură, cu imunitatea la pământ.

Nu mă sperie neapărat dacă se întâmplă. Nu o să stau acum să mă feresc de oameni. E o chestie de omenie, nu pot să fac asta pentru că atunci înseamnă că am abandonat lupta și încă mai am niște lucruri de spus.”

Mai departe, Mihai Gâdea i-a povestit despre experienţa interviurilor pe care le-a realizat la spitalul Victor Babeș din Timișoara.

Apoi i-a adresat actriţei o întrebare: „Dacă există riscul, ca eu care intru în contact cu multă lume să îmbolnăvesc pe oricare de la mine fin familie, ce fac?”

„Nu mă lua aşa, că nu merge. Eu n-am contestat că oamenii ăia din Terapie Intensivă nu sunt bolnavi, Doamne ferește!

Eu spun că tot ce s-a întâmplat pe planetă nu are nicio legătură cu ce este, de fapt, în mod real.

Oameni în Terapie Intensivă sunt tot timpul, sunt și oameni în Terapie Intensivă cu gripă sezonieră, care nu mai scapă.

Faptul că închizi Everestul și planeta pentru asta, îmi încalci mie absolut orice drept pe care-l are un om simplu, asta este de neconceput”, a răspuns actrița.

Printre altele, Carmen Tănase a mai declarat la Antena 3: „Nu zic că nu există virusul. Măsurile au fost mult exagerate, problema e de ce?

Eu cred, în capul meu de artist prost, așa cred eu, că e o etapă și că urmează ceva foarte rău, cred că este un exercițiu, o repetiție generală pentru ceva ce va veni.”