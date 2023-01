O fetiță de 8 ani, moștenitoarea unei averi impresionante, a renunțat la viața luxoasă pentru a se călugări

Am auzit mereu cum oamenii născuți în familii bogate nu sunt deloc conștienți de greutățile vieții, ceea ce îi face străini de problemele cu care se confruntă oamenii de rând. Cu toate acestea, o fetiță în vârstă de doar opt ani, fiica unui baron al diamantelor din orașul Surat, din statul indian Gujarat, a decis să renunțe la tot și să înceapă o viață de pustnic.

Ea a ales o cale diferită de cea a familiei sale și a renunțat la moștenirea ei pentru a începe o viață de călugăriță.

Devanshi Sanghvi, moștenitoarea Sanghvi and Sons, una dintre cele mai vechi companii de diamante din lume, deținută de negustorul de diamante Dhanesh Sanghvi, este cea mai mare dintre cele două fiice ale acestuia. Potrivit unui reportaj din The Times of India, Devanshi a participat la 367 de ceremonii de inițiere și a fost inspirată să se retragă din viața mondenă după aceea.

Devanshi a dus până acum o viață modestă

Un prieten apropiat al familiei a declarat că Devanshi nu s-a uitat niciodată la televizor sau la vreun film până în prezent. Nu numai atât, dar nici nu a fost vreodată la vreun restaurant.

Dhanesh Sanghvi este singurul fiu al lui Mohan Sanghvi, fondatorul Sanghvi & Sons, care este una dintre cele mai vechi companii producătoare de diamante din stat. Compania are sucursale în întreaga lume, cu o cifră de afaceri anuală de miliarde de rupii. Și toate aceste afaceri ar fi ajuns la fiica cea mare, Devanshi, dacă nu ar fi ales calea ascetismului.

O mare procesiune cu elefanți, cai și cămile a fost scoasă în orașul Surat pentru a sărbători prilejul înaintea uriașei transformări a lui Devanshi spre călugărie.

Potrivit mai multor rapoarte media, familia Dhanesh, negustori de diamante, își poate permite foarte bine o viață extrem de luxoasă, dar alege în schimb să ducă o viață foarte simplă. Familia este, de asemenea, foarte religioasă, iar Devanshi respectă încă din copilărie regula de a se ruga de trei ori pe zi.