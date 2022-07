ONU: India va depăși populația Chinei în anul 2023

Creșterea numărului de locuitori ai planetei este una lentă, astfel că încă din anul 1950 ritmul de creștere a rămas la fel. În jurul anilor 2080, populația va atinge vârful de peste 10 miliarde de locuitori.

Populația lumii se extinde în mod inegal

În următorii 30 de ani, peste jumătate din creșterea numărului de locuitori va fi înregistrată în doar opt țări, și anume Republica Democrată Congo, Egip, Etiopia, India, Nigeria Pakistan, Filipine și Tanzania.

În același timp, una dintre cele mai dezvoltate economii ale lumii întregitrează o scădere a populației, ratele de fertilitate fiind sub 2,1 copii per femeie, lucru cunoscut sub numele de „rata de înlocuire”.

Totodată, în 61 de țări populația va scădea cu cel puțin 1% până în anul 2050.

Populația Indiei continuă să crească

Având în vedere că populația Indiei continuă să crească, aceasta va depăși cu siguranță China, țara cu cea mai mare populație în prezent, potrivit BBC.

Creșterea se datorează evoluției medicinei și științei, cee ce înseamnă că mai mulți copii supraviețuiesc până la vârsta adultă și mai mulți adulți trăiesc până la bătrânețe.

Dar acest tipar înseamnă că ponderea populației globale cu vârsta de 65 de ani sau peste se estimează că va crește de la 10% în acest an la 16% în 2050. Din nou, distribuția va fi inegală, în unele țări, din Asia de Est și Europa de Vest, înregistrând deja mai multe extreme în îmbătrânire.

De asemenea, India va depăși China deoarece aceasta din urmă înregistrează cea mai scăzută rată de fertilitate din lume, cu 1,15 copii per femeie, iar populația va scădea în viitor și mai mult, deși țara a abandonat politica impusă timp de mai mulți ani, numită „un singur copil”.