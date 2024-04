Social O femeie din Iran a căzut de la etajul 11 al unui bloc din sectorul 6







Polițiștii bucureșteni efectuează cercetări după ce o persoană de sex feminin, născuta în Iran, în vârstă de 31 de ani, a căzut de la etajul unui bloc din sectorul 6 și a murit. Potrivit primelor informații este vorba despre o femeie care s-ar fi precipitat de la etajul 11 al unui bloc.

Femeie din Iran, căzută de la etajul 11

”La data de 8 aprilie 2024, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 22 Poliţie au fost sesizaţi, prin sistem 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat de la etajul unui bloc, din Sectorul 6”, a transmis, luni, Poliţia Capitalei.

Incidentul tragic s-a petrecut în Complex Exigent de pe Bulevardul Timișoara din sectorul 6, București.

În comunicatul dat publicității de Poliţia Capitalei s-a mai precizat că la faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul subunităţii, precum şi un echipaj de prim ajutor, care a constatat decesul persoanei în cauză, în vârstă de 31 ani. Femeia era născută în Iran.

Trupul neînsuflețit al femeii a fost dus la IML

”Cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

De asemenea, trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală (INML), în vederea efectuării necropsiei.

Femeia era într-o stare psihică „destul de rea”

Un vecin al femeii a spus pe o rețea de socializare că o cunoștea de vara trecută și, atunci, când a cunoscut-o era într-o stare psihică „destul de rea”. Ulterior, când se mai întâlneau întâmplător, femeia îi spunea că este bine.

„Am avut ocazia să o cunosc pe fată vara trecută cand am găsit-o în parcare la miezul nopții într-o stare psihică destul de rea și incoerentă. Am stat cu ea aproape 2h, în fund pe asfalt pentru că doar așa se simțea confortabil, încercând să discut cu ea și să o ajut cum pot. Într-un final, din senin, m-a întrebat dacă mă supăr dacă pleacă să se plimbe, am întrebat dacă dorește să o însoțesc, dar a zis că nu e nevoie, că e ok și a plecat.

Fiind vecini de scara, m-am mai intersectat cu ea la intrarea în scară, prin parc, prin mall… ne salutam și îmi spunea că este bine.

Azi noapte, chiar speram să nu fie ea, însă din presă am aflat într-un final că…despre ea este vorba”, a spus Alexandru D, într-un comentariu la o postare din grupul de Facebook „Comunitatea Exigent Plaza Residence”.