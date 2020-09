Marți seara, Poliția Capitalei a anunțat printr-un comunicat sec că Radu Gavriș a fost mutat pentru șase luni la Harghita, ca adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție a județului Harghita. Pentru cunoscători, dacă un militar sau polițist este mutat la Harghita sau Covasna, înseamnă că la mijloc este o reglare de conturi, mesajul fiind unul foarte clar pentru cel în cauză: „Nu vei fi iertat”.

Radu Gavriș a fost șef la Serviciul Omoruri unde s-a făcut remarcat prin soluționarea unor dosare complexe. Apoi, a fost numit șef adjunct la Poliția Capitalei, unde șef este comisarul șef Bogdan Berechet, un polițist despre care colegii lui susțin că nu „este adaptat momentului”. De altfel, între Berechet și Radu Gavriș, spun surse publice, a existat o tensiune maximă în ultimele luni, care a culminat cu mutarea ultimului la Harghita, printr-un ordin semnat de chestorul Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române, care a și demisionat la câteva minute după ce a semnat ordinul de mutare.

Chestorul Liviu Vasilescu a fost obligat să demisioneze din funcția de șef al Poliției Române, ca urmare a presiunii opiniei publice, după ce s-a întâlnit ”noaptea ca hoții”, cu unul dintre frații liderului clanului Duduianu, ucis într-o reglare de conturi între familiile criminale care încearcă să pună stăpânire pe București.

De aici începe și răfuiala între șefii Poliției Capitalei. Potrivit unor surse, Gavriș a fost acuzat, nefondat, că a furnizat presei, imaginile înregistrate de camerele de luat vederi, din zona unde a avut loc întâlnirea dintre șeful Poliției Capitalei, comisarul Berechet și fratele interlopului mort. Taberele din Poliția Capitalei sunt clare, comisarul Berechet fiind susținut de șeful demisionar al Poliției Române, chestorul Vasilescu, în timp ce comisaru, Gavriș este susținut doar de propriile realizări și de alți polițiști care vor ca Poliția Română să fie reformată pe baza unor principii reale, unde șefii să nu mai fie numiți politic.

Gavriș și alții au avertizat

Pe de altă parte, Gavriș ar fi comunicat public că Poliția Română avea informații despre tensiunile dintre familiile interlope din București, încă de acum opt luni, dar nu a făcut nimic în acest sens. În sprijinul lui Gavriș, vine comisarul șef Andrei Marius, șeful Serviciului Grupări Infracțional Violente, pe care s-a încercat să se dea vina, după uciderea șefului clanului Duduianu. „Nu am primit un răspuns în acest sens. Am raportat de fiecare dată șefilor ierarhici și toate aceste aspecte am încercat să le rezolvăm instituțional. Nu s-a întâmplat nimic”, a susținut comisarul Andrei Marius, în cadrul unui interviu.

Toată debandadă de la nivelul conducerii Poliției Române pornește însă de la vârful Ministerului de Interne, unde ministrul Marcel Vela pare că a pierdut controlul acestui minister, unde alte persoane iau decizii în ceea ce privește conducerea operativă a Poliției Române, referirea fiind la chestorul Bogdan Despescu.

De altfel, acesta a lansat public, acum șase zile, un mesaj pentru cei care au contestat managementul defectuos al chestorului Berechet, șeful de la Capitală. „Reiterăm faptul că nu tolerăm practici și acțiuni care nu respectă legea și avem toleranță zero indiferent de calitatea celui care încalcă legea, inclusiv față de cei care divulgă acțiuni aflate în derulare sau informații din anchetă”, a spus Bogdan Despescu.