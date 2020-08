Cristian Stan, profesor universitar și medic primar legist la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici – București, a scris o carte despre cauzele decesului persoanelor infectate cu virusul chinezesc, ce se dorește să fie un ghid accesibilpentru colegii săi practicieni.

„Trei autopsii au fost pe decedați confirmați prin test făcut în timpul spitalizării, iar 4 au avut test negativ, dar acesta, cred eu, a fost prelucrat prea devreme, la una, două săptămâni înainte să intervină moartea. Deci au fost suspecți la un moment dat și spitalul nu i-au retestat după primul rezultat negativ. Sunt însă sigur că toți au fost infectați cu noul coronavirus”, a declrat Cristian Stan, potrivit Libertatea.

„În peste 25 de ani de carieră am văzut peste 20.000 de morți. Decedați din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii și expertize medico-legale. După o asemenea experiență îți formezi ochiul, îți dezvolți o anumită intuiție. Ca aspect macroscopic, decedații COVID arată altfel decât tot ce am văzut în cariera mea”, mai a spus acesta.