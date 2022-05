S Petchiammal a fost căsătorită doar 15 zile când soțul ei a decedat în urma unui atac de cord masiv. Avea 20 de ani atunci și era însărcinată cu fiica ei. La scurt timp după ce a născut, ea a început să lucreze la diferite locuri de muncă pentru a-și ajunge neajunsurile, dar să crească un copil ca mamă singură în satul Katunayakkanpatti din Tamil Nadu, o societate patriarhală dominantă, a fost dificil.

Tânăra a lucrat la șantiere, hoteluri și ceainării, dar se confrunta zilnic cu hărțuiri și batjocuri sexuale, așa că într-o zi a decis că trebuie să facă o schimbare majoră.

Într-o zi, S Petchiammal a mers la Templul Tiruchendur Murugan din Tiruchendur, și-a tuns părul scurt, și-a înlocuit sari-ul cu o cămașă și lungi (port specific indian) și și-a schimbat numele în „Muthu”, dar pentru ca noua ei identitate să facă cu adevărat diferența, ea și fiica ei au trebuit să o ia de la capăt altundeva.

„Ne-am reinstalat în Kattunayakkanpatti în urmă cu peste 20 de ani”, a declarat recent femeia pentru The New Indian Express. „Numai rudele mele apropiate de acasă și fiica mea știau că sunt femeie. Am făcut tot felul de meserii, de la pictor, maestru de ceai, maestru de parotta până la muncă de 100 de zile. Am economisit fiecare bănuț pentru a asigura fiicei mele o viață în siguranță.”

O femeie din India a trăit deghizată în bărbat timp de 36 de ani pentru a crește singură copilul

Incredibil, S Petchiammal a reușit să păstreze aparițiile timp de peste trei decenii. Acum, fiica ei Shanmugasundari este mare și căsătorită, așa că nu mai trebuie să se ascundă. Ea și-a dezvăluit adevărata identitate recent și a primit laudele a milioane de oameni din India. Cu toate acestea, ea nu vrea să se întoarcă la viața anterioară.

Pentru că a pozat în bărbat timp de peste 36 de ani a asigurat fiicei sale o viață sigură, femeia vrea să rămână Muthu până în ziua în care va muri. Această poveste uimitoare ne-a amintit de Virgjinesha, Fecioarele Jurate din Albania, femei care își petrec întreaga viață ca bărbați în beneficiul familiilor lor.