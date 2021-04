Ana Tudorescu, o femeie din localitatea Bolboși, județul Gorj, operată de cancer, a avut mari probleme cu poliția. Ea s-a trezit cu reprezentanții forțelor de ordine în propria curte, acolo de unde a fost scoasă în stradă fără niciun motiv, după cum a povestit victima. Scena a fost înregistrată de băiatul femeii.

„M-au traumatizat, m-au luat cu forța până unde parcaseră mașina, cam 25-30 de metri”

„M-am trezit cu doi polițiști acasă la mine, m-au chemat să merg la postul de poliție. I-am întrebat pentru ce, nu s-au recomandat să spună cine sunt, ce-am făcut, de ce să mă duc la postul de poliție și au început să tragă de mine. Eu m-am opus, sunt operată de cancer și am avut și accident vascular. M-au traumatizat, m-au luat cu forța până unde parcaseră mașina, cam 25-30 de metri. A sărit fiul meu și îi filma. Au tras de mine până au rămas hainele într-o parte, încălțămintea într-o parte, m-au zgâriat”, a povestit femeia care a avut de-a face cu polițiștii.

Reclamată de un vecin pentru că ar fi vrut să-i dea foc casei

La un moment dat, în timpul acestor evenimente, femeii, care este bolnavă de cancer, i s-a făcut rău. Polițiștii au sunat la numărul 112 și au solicitat o ambulanță pentru acordarea ajutorului medical de specialitate. Se pare că un vecin al Anei Tudorescu a depus o plângere și a afirmat că femeia ar fi vrut să-i incendieze casa.

„Vecinul care a fost polițist și am avut, în trecut, probleme cu el, dar nu i-am făcut nimic. Ai curaj să reclami un polițist? A înscenat că am vrut să îi dau foc la gospodărie, un lucru nereal”, a mai povestit femeia agresată de polițiști, conform Realitatea Plus. Întreg scandalul a durat câteva zeci de minute. Până acum, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Gorj nu au oferit un punct de vedere pe această temă.