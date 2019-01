O familie din satul gorjean Teleşti a dat eroi în ambele conflagrații mondiale. Cele două războaie ale neamului Ţundrea

S-ar putea spune despre familia Ţundrea, din comuna gorjeană Teleşti, că a fost, pe parcursul celor două războaie mondiale, o mică dinastie, în înţelesul acelora care au luptat pentru ţara lor. Mai întâi tatăl, Matei M. Ţundrea, în 1917. Urmează fiii săi, Alexandru şi Grigore, în cea de-a doua confl agraţie. Au scăpat cu viață doar pentru a-și continua traiul în sărăcie.





Mai presus de aceste destine, este cel al României, care, iată, de-a lungul istoriei sale are de prea puţine ori parte de linişte. Mai tot timpul românul s-a văzut obligat să-şi lase casa şi meseria şi să sară, cum s-ar zice, în bocanci, la chemarea repezită a gornistului. În familiia despre care vom vorbi în continuare pacea a fost doar o mică pauză între două lovituri de tun. Poveștile lor sunt atât de vii îmcât, ca reporter, îți poți imagina un dialog cu ei.

Podul construit sub bătaia obuzelor

Domnule Matei M. Ţundrea, ce ştiu despre dumneata e că eşti născut în 1886, mai precis în 16 mai, şi că în satul dumitale ai fost un excelent tâmplar. Ţi se dusese vestea până hăt, departe, în special pentru butoaiele pe care le făceai. Ai fost căsătorit cu Verginia, care ţi-a dăruit şase copii, dintre care două fete şi patru băieţi. Anume Polina, Ion, Vergica, Alexandru, Grigore şi Matei.

Când Ţara intră în război, în ‘917, dumneata, stâlpul casei, eşti mobilizat. Puţinele date care au rămas de atunci îţi creionează însă curajul. Faci parte, ca sergent, din Batalionul 16 Pionieri. Superiorii dumitale ştiu foarte bine ce talent ai în mânuirea lemnului şi, ca atare, vei îndeplini o riscantă misiune. Ai construit un pod peste râul Siret. Cu mâinile dumitale, şi cu sculele de care nu teai despărţit toată viaţa.

Numai că, de data asta, nu eşti acasă, în liniştea atelierului. Acum lucrezi sub presiunea timpului. Camarazii tăi trebuie să traverseze grabnic apa, iar inamicul nu încetează cu bombardarea poziţiilor noastre. Nu ţii însă cont de nimic, ci numai de treaba de care te-ai apucat, şi pe care vrei s-o termini neapărat. Sunt convins că şi alţi meseriaşi din detaşamentul dumitale, special, te-au ajutat, însă documentele vorbesc mai presus de orice despre Ţundrea M. Matei, cel care ulterior va fi decorat cu Virtutea Militară. „Pentru zelul, devotamentul şi bravura de care a dat dovadă, în timpul lucrărilor de fortificaţii de pe malul drept al Siretului, sub bombardamentul artileriei duşmane”.

Te-ai întors acasă şi ai continuat să fii un om de bază al comunităţii. Se vede asta şi din funcţia în care te regăsim în 1931, anume cea de membru în consiliul de administraţie al Societăţii Cooperative Banca Populară „Bistriţa”. Aceste forme de solidaritate între oameni, pentru dezvoltarea localităţilor, sunt desfiinţate după venirea la putere a comuniştilor.

Cel care culege destine îngropate în arhive

Domnule Ţundrea, viaţa dumitale încetează în 28 ianuarie 1966. Din fericire, nu şi povestea, rămasă în acte şi în amintirea urmaşilor. Căci, iată, în anii din urmă, un consătean al domniei-tale, mă refer la Sabin Cornoiu, inginer, profesor de sport şi salvamontist, a pornit pe lungul şi complicatul drum al cercetării arhivelor judeţene şi naţionale, inclusiv cele ale Armatei. În plus, i-a îndemnat pe oamenii din satul lui, şi, din fericire, aceştia i-au înţeles scopul, să scoată din podurile caselor lor înscrisuri personale şi fotografii.

Sabin vrea astfel să-i unească pe toţi eroii comunei sale, începând de la revoluţia lui Tudor Vladimirescu, până în zilele noastre, într-o monografie dedicată celor care au înţeles să răspundă la chemarea ţării lor.

După opt ani de muncă, a reuşit să alcătuiască o listă cu 792 de nume, cu tot cu întâmplările de viaţă ale fiecăruia. Între care vă aflaţi şi dumneavoastră, stimate domnule Ţundrea. Dar mai sunt şi cei doi băieţi care ţi-au urmat exemplul. Aşadar fiecare generaţie cu obolul său de sacrificiu.

Lecţia onoarei predată de profesorul Alexandru Ţundrea

Ne vom întrepta atenţia, în continuare, asupra lui Alexandru M. Ţundrea, născut în ziua de 6 decembrie 1910. Studiază Dreptul şi Filozofia la Cluj, după ce în prealabil fusese învăţător în satul lui.

În Europa miroase din nou a praf de puşcă, astfel că profesorul e concentrat încă din 1938, apoi în 1939, în cadrul apărării preventive din Transilvania, făcând parte din Regimentul 96 Infarnterie Caransebeş, cu gradul de locotenent.

În 1941, la 11 martie, e mobilizat. Va pleca, alături de trupa lui, pe frontul eliberării Basarabiei şi, în continuare, spre Est. Nu putem decât să ne imaginăm cele ce urmează. Văd un detaliu legat de marşul pedestru, traversând nesfârşite câmpii, până în Crimeea. Îl aflăm în mijlocul luptelor din Kerci, mai apoi în dreptul localităţii Colonca. Trupele noastre sunt atacate nu numai de soldaţii sovietici, ci şi de trupele paramilitare, care ies pe nepusă mase de prin galeriile unor foste exploatări miniere.

