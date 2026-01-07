O fabrică din România a fost cumpărată de un gigant american. Tranzacția a fost finalizată

Compania americană Westlake Corporation a anunțat finalizarea achiziției fabricilor de compounding aparținând grupului portughez ACI/Perplastic, tranzacție în cadrul căreia este inclusă și unitatea de producție din România. Operațiunea reprezintă încă un pas important în strategia de extindere globală a grupului american, potrivit BusinessWire.

Grupul ACI/Perplastic este un producător internațional de materiale de specialitate pentru sectorul firelor și cablurilor, cu sediul principal în Portugalia și unități de producție în Mexic, Portugalia, România și Tunisia. Prin această achiziție, Westlake își întărește poziția pe segmentul soluțiilor avansate pentru compunereamaselor plastice.

Pornind de la o prezență solidă pe trei continente — Asia, Europa și America de Nord — Westlake Corporation are centrul de comandă la Houston și produce materiale esențiale pentru construcții, ambalaje, sectorul medical, industria auto și bunurile de larg consum.

Pentru anul 2024, compania a raportat venituri ce depășesc 12 miliarde de dolari și o forță de muncă formată din aproximativ 15.540 de angajați. Westlake este recunoscută drept cel mai mare producător de polietilenă de joasă densitate din Statele Unite și deține o capitalizare de piață apropiată de 10 miliarde de dolari.

În decursul ultimului deceniu, Westlake a derulat mai multe achiziții strategice: în 2014 a preluat producătorul german de PVC Vinnolit, în 2016 a cumpărat Axiall Corporation pentru 3,8 miliarde de dolari, în 2021 a achiziționat divizia de produse de construcții Boral din SUA pentru 2,2 miliarde de dolari, iar în 2022 a adăugat în portofoliu divizia de epoxid a grupului Hexion. Integrarea ACI/Perplastic aduce tehnologii noi și produse de nișă în oferta companiei.

La nivel mondial, ACI a înregistrat în 2024 vânzări nete de aproximativ 210 milioane de euro. În România, compania activează în Parcul Industrial Arad, unde a raportat o cifră de afaceri de 128,2 milioane de lei și un profit net de 698.798 de lei, cu 34 de angajați. Odată cu intrarea în portofoliul Westlake, unitatea locală ar putea beneficia de noi oportunități de dezvoltare.