O cunoscută actriță vorbește despre divorțul prin care a trecut. „Am suferit amândoi”

Andreea Perju a fost căsătorită timp de 13 ani, iar în urma relației a avut două fete, pe care le iubește enorm și care, spune ea, i-au schimbat radical viață. Relația cu soțul ei va rămâne una dintre cele mai semnificative, deoarece din ea au reieșit cei mai frumoși copii, spune actrița.

„Copilele astea m-au echilibrat, mi-au dat un sens în viață și o putere, pe care sigur mi-ar fi fost mult mai greu să mi-o găsesc, neavându-le pe ele. Noi doi am crescut împreună, am evoluat împreună, am făcut foarte multe lucruri împreună. Adică, până să hotărăsc să o iau pe un alt drum, Cristi a fost un alfa. Doar că eu nu cred în relațiile de care ții cu dinții, doar ca să nu se termine.

Și mi se pare important și ce valori le transmit fetițelor mele: faptul că, atunci când te căsătorești, rămâi în acel mariaj orice ar fi sau că e al naibii de greu să faci pasul ăsta și să iei decizia de-a pleca după o perioadă atât de lungă și de frumoasă și de-a accepta că, din păcate, nu mai poate fi salvat nimic acolo?”, a spus Andreea Perju.

Andreea Perju a luat decizia divorțului

Actrița a dezvăluit că ea a fost cea care a luat decizia de a divorța, deși a fost una extrem de grea. Potrivit acesteia, soțul ei nu ar fi vrut să se ajungă la despărțire. „Am suferit amândoi”.

Ea consideră că a făcut tot ce a putut pentru a-și salva căsnicia, iar decizia a fost una gândită timp de patru ani. Andreea Perju a povestit că ea și soțul ei au ajuns într-un punct în care nu mai puteau găsi un punct comun și nu se mai înțelegeau nici la cele mai mici lucruri.

Actrița a spus că pentru ea anul 2022 a fost unul în care a trăit cât pentru cinci, iar acum va trebui să se demonteze și remonteze, pentru a lua decizii de una singură. „Acum, dimineața, când deschid ochii, știu că sunt pe cont propriu, după o lungă perioadă în care noi eram foarte dependenți unul de altul. Noi ne sfătuiam pentru orice și a fost greu să-mi recâștig independența asta”, a povestit aceasta pentru okmagazine.ro.