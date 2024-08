Rusia. O campioană rusă de șah a încercat să își otrăvească rivala din copilărie, acoperind piesele acesteia cu mercur. Numai că, acțiunile ei au fost surprinse de o cameră de supraveghere din sala unde urma să aibă loc concursul.

Amina Abakarova, în vârstă de 43 de ani, riscă acum o condamnare la închisoare după ce a fost surprinsă aplicând o substanță pe piesele rivalei sale înainte de un turneu în Makhachkala, sudul Rusiei, săptămâna trecută.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, chiar și o expunere redusă la mercur poate avea efecte severe asupra sănătății.

În înregistrările uluitoare, Abakarova apare examinând cu suspiciune o încăpere plină cu mese de șah, asigurându-se că nu există alte persoane în zonă.

Ulterior, ea se îndreaptă spre masa adversarei, scoate din geantă un obiect ce pare a fi un flacon și presară substanța pe piesele de șah, verificând din nou camera.

Victima a necesitat asistență medicală după ce a suferit de „vertij intens și greață” în timpul partidei, dar a reușit să finalizeze turneul.

Se pretinde că Amina Abakarova a otrăvit-o pe Umayganat Osmanova dintr-un motiv de răzbunare, după ce Osmanova a insultat-o vinerea trecută.

În prezent, Abakarova se confruntă cu riscul unei condamnări de până la trei ani de închisoare pentru această faptă.

„Avem dovezi video care arată că unul dintre jucătorii de la campionatul de șah din Dagestan, Amina Abakarova din orașul Makhachkala, a aplicat o substanță neidentificată, care ulterior s-a dovedit a conține mercur, pe masa unde Umayganat Osmanova din orașul Kaspiisk”, a transmis Sazhid Sazhidov, oficial sportiv din Dagestan.

Malcolm Pain, reprezentant al Federației Engleze de Șah, a declarat că nu există niciun alt caz în istoria șahului care să documenteze o tentativă de otrăvire în timpul unei partide.

„Acțiunile ei ar fi putut duce la un rezultat extrem de tragic, punând în pericol viețile tuturor celor prezenți, inclusiv ale ei. Acum, ea trebuie să răspundă în fața legii pentru ceea ce a făcut”, a declarat acesta.

Russia: Chess player Amina Abakarova poisoned her rival Umayganat Osmanova with mercury at a chess tournament in occupied Dagestan.

Putin immediately fell in love with Abakarova. pic.twitter.com/MFDbutkDjy

— Igor Sushko (@igorsushko) August 8, 2024