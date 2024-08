Sfârșitul tragic al lui Georgi Markov. Un mister nerezolvat

Sfârșitul tragic al lui Georgi Markov a venit cu o înțepătură subversivă în coapsă, cu vârful veninos al unei umbrele otrăvite. Nimeni nu a fost vreodată adus în fața justiției pentru una dintre cele mai nefaste crime din era Războiului Rece.

Puține asasinate sunt la fel de îndrăznețe ca cel din 1978, când scriitorul bulgar emigrant a fost atacat pe podul Waterloo din Londra. Tot ce și-a amintit Markov a fost că un bărbat i-a lovit piciorul, și-a cerut scuze, a ridicat umbrela și a fugit pe stradă într-un taxi. Patru zile mai târziu, Markov - un critic născut la Sofia al regimului comunist - a murit. Arma? Otrava de ricin livrată printr-o granulă de platină trasă de la vârful umbrelei misteriosului bărbat. Cel puțin, asta este povestea care circulă.

Deși Bulgaria a încheiat în sfârșit ancheta decenii mai târziu fără nicio arestare, ancheta intrigantă britanică rămâne deschisă. Iată cinci secrete enervant de nerezolvate legate de crima de pe pod.

Unde este arma crimei care lipsește?

Deși arma crimei nu a fost niciodată recuperată, s-a vorbit mult despre umbrela otrăvită care se crede că a tras granula fatală pe 7 septembrie 1978. După ce regimul dictatorului bulgar Todor Jivkov a căzut în 1989, un teanc de umbrele „speciale” a fost găsit în Ministerul de Interne.

Totuși, guvernul bulgar a revizuit cazul și - deși multe dintre dosare lipseau - a concluzionat că otrava a fost trasă în coapsa lui Markov cu un „stilou adaptat” și că asasinul ar fi putut arunca umbrela pentru a crea o diversiune.

De ce nu a fost arestat niciodată principalul suspect?

Un documentar danez din 2023 a ridicat și mai multe întrebări despre principalul suspect. Operativul bulgar de informații Francesco Gullino era cunoscut sub numele de cod „Agent Piccadilly”.

Scotland Yard l-a identificat drept principalul suspect, însă Gullino a rămas liber până la moartea sa în 2021. „Era un maestru în infiltrare. El putea intra în orice mediu și devenea persoana care dorea să fie”, a spus Ulrik Skotte, regizorul filmului „Crima cu Umbrela”. „Oamenii din jurul lui mor și el este ca o umbră, doar se mișcă mai departe.” Dosarul lui Gullino din arhivele bulgare detaliază pregătirea și misiunile sale. Însă, paginile referitoare la lunile din jurul crimei lui Markov lipsesc.

Câte asasinate sunt legate de Markov?

Markov, jurnalist pentru BBC și alte instituții media, a primit un apel la mijlocul anului 1978 în care i se spunea că va fi executat dacă nu încetează să scrie pentru Radio Europa Liberă, finanțat de SUA. Deja au existat două alte tentative de asasinat la München și Sardinia.

A treia tentativă a fost reușită, dar au existat și alte victime? La câteva săptămâni după moartea lui Markov, Vladimir Simeonov, 30 de ani, jurnalist la Departamentul Bulgar al BBC, a fost găsit cu fața în jos în pijamale la baza scării sale. Spionul bulgar Vasil Kotsev, considerat comandantul operațional al complotului împotriva lui Markov, a murit într-un accident de mașină misterios. Și generalul Stoyan Savov, adjunctul ministrului de interne al Bulgariei, aparent s-a sinucis înainte de a fi judecat pentru mușamalizarea asasinatului.

Este cazul Markov legat de o otrăvire la Paris?

Cu aproximativ două săptămâni înainte de asasinarea lui Markov, a avut loc un atac izbitor de similar asupra lui Vladimir Kostov, un exilat bulgar care locuia la Paris. În timp ce aștepta la o stație de metrou din Paris, Kostov a simțit o înțepătură asemănătoare unei înțepături de albină.

La fel ca Markov, Kostov a făcut febră mare și a fost spitalizat. Medicii au găsit o granulă de metal încorporat în pielea lui Kostov. Se pare că ambele granule aveau două găuri forate în unghi drept, creând un rezervor pentru otravă. Mai târziu, au apărut îndoieli cu privire la faptul dacă toxina era ricin. Kostov a supraviețuit. Au existat și alte atacuri nereportate? Incidentele sugerau că ar fi putut exista o strategie mai largă de a asasina dizidenți din străinătate, relatează Spy Scape.

A fost KGB-ul în cele din urmă în spatele complotului de asasinat?

Doctorul londonez Bernard Riley a spus pentru BBC că lucra în tura de noapte la Spitalul St. James și a ajuns la timp pentru o predare neobișnuită: „Conversația a fost de genul 'Oh, este un copil cu apendicită în cabina unu, o doamnă cu un atac de cord în cabina doi și este un nebun în cabina trei care a spus că a fost împușcat de KGB." Riley l-a examinat pe Markov și a auzit povestea sa extraordinară: "Nu o voi uita niciodată.

A spus: 'Am fost otrăvit de KGB și nu există absolut nimic ce puteți face.'

Doctorul Riley a găsit o leziune pe coapsa lui Markov și umflături care arătau ca și cum ar fi fost înțepat. A suspectat o toxină și a sunat la Scotland Yard Special Branch. Riley a fost alături de Markov din nou zile mai târziu când acesta a murit. "L-am crezut și am făcut tot posibilul," a spus Dr. Riley. „Inima lui pur și simplu a cedat sub ochii noștri și nu am putut face nimic.”

Moartea lui Georgi Markov rămâne un mister complex, cu multe întrebări fără răspuns și indicii care sugerează implicarea serviciilor de informații și a unor figuri politice influente.