Vom păți la fel cu Tezaurul Dacic? Brăţară egipteană de 3.000 de ani, topită de hoți

Ministerul egiptean de Interne a anunțat joi că o brățară de aur veche de 3.000 de ani, dispărută din Muzeul Egiptean din Cairo pe 9 septembrie, a fost găsită topită de hoții care au sustras-o, informează Reuters.

Ministerul Antichităților și Turismului anunțase cu o zi înainte dispariția bijuteriei, împodobită cu o sferă din lapis-lazuli și datată din epoca regelui Amenemope, în jurul anului 1000 î.Hr.

Piesa fusese sustrasă dintr-un seif al unui laborator al Muzeului din Cairo, una dintre cele mai importante instituții dedicate antichităților egiptene. Pentru verificări, a fost constituit imediat un comitet special care să examineze obiectele aflate în încăperea respectivă, cu scopul de a stabili dacă au dispărut și alte artefacte. Muzeul a transmis, de asemenea, fotografii ale brățării către unitățile responsabile de controlul antichităților din aeroporturi, porturi maritime și puncte de frontieră terestre, de teamă că obiectul ar putea fi scos ilegal din țară.

În cele din urmă, Ministerul de Interne a urmat o pistă ce a condus la un specialist în restaurare. Acesta ar fi sustras bijuteria și ar fi vândut-o unui negustor, care la rândul său a predat-o proprietarului unui atelier din cartierul istoric al bijutierilor din Cairo. Ulterior, obiectul a ajuns la un topitor de aur.

Ministerul a anunțat că cei trei suspecți au fost arestați, iar brățara – evaluată la aproximativ 194.000 de lire egiptene, echivalentul a 4.000 de dolari – a fost recuperată, cel puțin în parte.

Incidentul survine cu doar câteva săptămâni înainte de deschiderea, programată pe 1 noiembrie, a Marelui Muzeu Egiptean de lângă piramidele din Giza, unde urmează să fie transferată una dintre cele mai cunoscute colecții ale muzeului din Cairo, descoperită în mormântul regelui Tutankamon.

În anul 2021, douăzeci și două de mumii regale, printre care cele ale faraonului Ramses al II-lea și ale reginei Hatșepsut, au fost mutate într-o procesiune impresionantă la Muzeul Național al Civilizației Egiptene din Vechiul Cairo.

În primele zile ale lunii septembrie, Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges a fost ținta unui jaf, în urma căruia au dispărut trei piese de porțelan evaluate la milioane de euro și clasificate drept comori naționale. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, 4 septembrie, a anunțat instituția.

Hoții au pătruns în galeria istorică a muzeului, de unde au sustras „două vase de porțelan chinezesc deosebit de importante... datând din secolele al XIV-lea și al XV-lea” și o vază chineză din secolul al XVIII-lea, toate fiind desemnate „comori naționale”, potrivit precizărilor muzeului.

Valoarea totală a obiectelor furate a fost estimată de instituție la aproximativ 9,5 milioane de euro (11 milioane de dolari), conform primei evaluări transmise poliției. Procurorii au deschis o anchetă pentru „furt agravat de bunuri culturale expuse într-un muzeu francez, comis în grup și cu daune materiale”.