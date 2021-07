Elena Parască are leucemie din 2019 şi în prezent nu mai găseşte în farmacii medicamentele de care are nevoie, motiv pentru care s-a adresat inclusiv preşedintelui României, Klaus Iohannis, dar şi ministrului Sănătăţii, Ioana Mihăilă, cărora le-a transmis că are doi copii şi că doreşte să trăiască alături de ei.