O bătrână a muncit o viață ca să facă drum spre cimitir. A avut o premoniție care a devenit realitate

Un localnic a postat pe rețelele de socializare o poză cu o stradă din Botoșani în care bătrâna se vedea cum se odihnește după ce a muncit zi și noapte la strada spre cimitir. Aceasta a cerut ajutorul primarului, dar acesta nu i-a oferit bani pentru a repara aleea.

”O strâns toată viaţa, în loc să se bucure de banu ‘cela, a luat şi a făcut drumul ăsta pe care vi l-am făcut eu acum. Ia spune matale, nu-i aşa? Da, da, da!”, a declarat localnicul.

Bătrâna și -a presimțit moartea

‘Bătrâna este într-o stare critică, probabil mai are puțin de trăit pentru că a fost bolnavă… ‘, a transmis Dumitru Chelariu, primar Pomârla pentru Observator.

Bunica Elena locuia la marginea satului, singură, de 21 de ani. A muncit să facă cărare până la primărie, pentru că avea o singură grijă, să își dea duhul și să nu ajungă la cimitir.

”Recunosc că m-a rugat să fac drumul acesta şi nu am putut să-i explic, cu argumentele legale, că nu pot face drumul până lângă casa domniei sale fără o autorizaţie. Drum de pământ a fost. Am intervenit în ultimii doi ani, dar nu am pietruit din cauză că nu am putut ajunge cu utilajele până aici, urmând să terminăm şi suta aceasta de metri”., a mai spus primarul.

Bătrâna a muncit singură la drumul sătesc

”Este acest drum sătesc, domeniu public, până aici era executat. Ei au făcut cu un miniexcavator şi au pus trei maşini de balast, de aici şi până în imediata vecinătate a casei bătrânei. Dar această porţiune este pe suprafaţa arabilă care aparţine bătrânei şi care are grupa de folosinţă „păşune”. E greu să-i explici unui bătrân că nu poţi investi bani publici până în pragul casei. Era bulihară, aşa, nu era drum, ca acum.Bunica a făcut din pensia ei. Să aibe pe unde să o scoată. Când o fi să moară să o ducă la cimitir.” a subliniat primarul ”

Am mai ajutat-o şi noi, i-am mai dat bani şi a strâns acolo, na. Asta este…”, a spus fiica bătrânei.

Bunica era să primească amendă pentru munca depusă.

”Vă daţi seama că sună foartă urât, eu ştiu, trist, că unei bătrâne de 80 şi ceva de ani trebuie să-i dai amendă pentru că nu ştie legea. Toţi trebuiesc amendaţi pentru gestul acesta.” , a declarat primarul