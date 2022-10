O asistentă medicală, acuzată de uciderea a șapte nou-născuţi şi de tentativă de ucidere a altor zece. Cu ce i-a otrăvit

Asistenta medicală, în vârstă de 32 de ani, care a lucrat în secţia de neonatologie a Spitalului Countess of Chester, din nord-vestul Angliei, a negat uciderea a cinci băieţei şi a două fetiţe şi tentativele de ucidere a altor zece bebeluşi, între iunie 2015 şi iunie 2016.

Procurorul Nick Johnson le-a spus juraţilor de la Tribunalul Districtual din Manchester că secţia de neonatologie a spitalului a înregistrat o creştere „semnificativă” a ratei deceselor şi a numărului pierderilor de cunoştinţă în rândul sugarilor, pe parcursul a 18 luni, începând din ianuarie 2015.

Asistenta îi otrăvea cu insulină

Acesta este un spital ca multe altele din Marea Britanie, însă spre deosebire de alte spitale şi alte secţii de nou-născuţi din ţară, a existat o persoană care a otrăvit în secţia Spitalului Chester. Procurorul Nick Johnson: Doi bebeluşi au fost otrăviţi cu insulină şi „singura concluzie plauzibilă” este otrăvirea deliberată, a spus procurorul Johnson.

„Nu este vorba despre un accident. Ea a fost prezenţa răuvoitoare constantă atunci când lucrurile s-au înrăutăţit pentru aceşti 17 copii”, a adăugat procurorul Johnson.

Asistenta, numitorul comun în cazul deceselor Consultanţii în pediatrie au fost îngrijoraţi începând din iunie 2015 de numărul mai mare decât de obicei de decese în rândul nou-născuţilor, dintre care multe au fost descrise ca fiind „inexplicabile” sau „neaşteptate”, conform unui raport din iulie 2016 al The Royal College of Paediatrics and Child Health.

Lucy Letby a pledat nevinovată

„După ce au căutat o cauză, consultanţii au observat că decesele sau stările de leşin aveau un numitor comun”, a declarat Nick Johnson în faţa juraţilor de la tribunalul din Manchester. „Prezenţa unei asistente, şi acea asistentă era Lucy Letby”, a explicat el, subliniind că multe dintre decese au avut loc noaptea, când ea era de gardă.

„Când Lucy Letby a trecut la programul de zi, leşinurile şi decesele s-au petrecut în timpul programului de zi”, a adăugat el. Letby a fost arestată şi ulterior acuzată în noiembrie 2020 în cadrul unei anchete cu privire la decesele sugarilor, după ce fusese deja audiată de două ori în 2018 şi 2019, fără nicio măsură la momentul respectiv, informează abcnews.go.com.